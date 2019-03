El Manchester City remonta al West Bromwich antes de recibir al PSG

El Manchester City, con tantos del argentino Sergio Agüero y del francés Samir Nasri, se impuso a un combativo West Bromwich por 2-1 para llegar cargado de moral al trascendental partido de Champions frente al París Saint-Germain.

En el encuentro empezó mandando el West Brom, que se adelantó en el marcador a los seis minutos gracias a un gran gol de beninés Stéphane Sessègnon. En su primera ocasión de la contienda, el centrocampista Darren Fletcher aprovechó un error en la entrega para abrir a la izquierda, donde recogió el balón James McClean, y éste centró para que Sessègnon recogiera el esférico y lo pusiera abajo al palo corto de un Joe Hart que hizo la estatua.

Tras el desconcierto inicial por el gol 'baggie', se fue al ataque el City, que forzó un penalti tras una buena combinación entre Nasri y Kolarov en el costado izquierdo. El Kun no falló desde los once metros y, pese a no lograr engañar al arquero, mandó el balón al fondo de la red para subir las tablas al luminoso. Gozó de numerosas ocasiones el conjunto visitante para ponerse nuevamente por delante, pero fueron los locales, quienes, ya con Kevin de Bruyne y Yaya Touré sobre el terreno de juego, anotaron el segundo, obra de Nasri.

Con esta victoria, el City, que recorta a dos puntos su diferencia con el Arsenal, llega cargado de moral al vital partido, vuelta de los cuartos de final de la Champions.