Maffeo desvela lo que habló con Vinicius en el Mallorca - Madrid: "En la pausa de hidratación le dije..."

Pablo Maffeo y Vinicius Jr volvieron a ser protagonistas en el empate del Real Madrid en San Moix ante el Mallorca (1-1). Ambos jugadores, 'picados' desde hace más de un año, tuvieron sus más y sus menos durante los 90 minutos y fue el defensa bermellón el que quiso pronunciarse sobre su aparente enemistad con el carioca dentro del terreno de juego.

El jugador catalán participó en el programa 'Jijantes' tras el reparto de puntos en San Moix y desveló la conversación que mantuvo con el atacante brasileño durante la pausa de hidratación.

"Oye, dejémonos de tonterías, lo que pasó, pasó"

"Le he cogido en la pausa de hidratación y le he dicho: 'Oye, dejémonos de tonterías, lo que pasó, pasó', y él me ha contestado que sí, que todo bien. Al final es una mala imagen que se me ha quedado y tampoco me gusta... Con Vinicius estoy bien", dijo Maffeo a Gerard Romero.

Vio amarilla por un pisotón a Vinicius

Pese a que el 'pique' y la intensa marca siempre estuvieron presentes durante el partido, no hubo enfrentamientos ni disputas claras entre ambos en el que seguramente ha sido el encuentro más calmado de los últimos entre Mallorca y Real Madrid. No obstante, el lateral del conjunto balear vio una tarjeta amarilla tras un claro pisotón al propio Vinicius en la recta final de la primera parte: "Es amarilla, pero ya está. Ha sido sin fuerza, no tengo ningún problema con él. Yo iba a pisar la pelota, él ha puesto la pierna sin verme y le he pisado. Desde aquí le digo que lo siento, otra vez", recalcó.

Es más, no tuvo problemas a la hora de asegurar que tienen amigos en común y que piensa que es "un buen tío" y que no lo ve "con maldad".

Primer pinchazo y serio aviso de Ancelotti

El duelo terminó con empate a uno en el que ya es el primer pinchazo del Real Madrid de Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía tras conquistar la Supercopa de Europa hace uno días. El defensor del título liguero comienza pinchando y recibiendo un buen toque de atención de su propio entrenador: "No tuvimos equilibrio, somos un equipo muy ofensivo y el equilibrio defensivo es una parte fundamental... De este partido se puede aprender mucho porque ha sido muy claro dónde podemos tener problemas. Ha sido un problema de que el equipo estaba muy abierto", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

El Barça de Flick, por su parte, sí comenzó con buen pie su andadura en esta Liga tras remontar al Valencia en Mestalla con un doblete de Lewandowski.

