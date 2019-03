España sufre, pero la Eurocopa se pone muy cerca

España llegaba a Skopje, Macedonia, tras la buena victoria cosechada ante Eslovaquia por 2-0. Sin embargo, la polémica ha perseguido a algunos jugadores durante esta concentración, en especial a Gerard Piqué, que volvió a ser pitado por los aficionados españoles.

También estaba en una situación especial David de Gea tras su frustrado fichaje por el Real Madrid. Ambos fueron titulares contra Macedonia en un once en el que también estuvieron jugadores como Carvajal, Isco, Cazorla o Bernat, menos habituales en los planes del seleccionador.

Arrancó el partido y España empezó de manera inmejorable gracias a un golazo de Mata. El asturiano la pegó con la derecha desde la banda, intentando centrar el balón, y el balón se coló dentro de la portería de Pacovski.

Demasiada tranquilidad

Ese gol relajó a la Selección, que incluso dejó por momentos el dominio del balón a los macedonios. Petrovic se consiguió internar en el área española y sacó un disparo que se marchó alto. Probó también Diego Costa, pero con España sigue negado de cara al gol.

Silva tuvo la oportunidad de poner el 0-2 en el marcador con una falta desde la frontal que se marchó alta tras dar en la barrera. España intentó tener el balón durante el tramo final de la primera parte, anulando así cualquier opción de recibir un gol que le complicase las cosas.

Carvajal probó suerte desde el mismo sitio en el que Mata había metido el primer gol y casi tiene la misma suerte que el jugador del United. Su balón se estrelló en el larguero, ante la parsimonia del portero macedonio. Con esta ocasión, ambos conjuntos se marcharon a los vestuarios, quedaba mucho partido por jugarse.

El sufrimiento siguió en la segunda parte

La segunda parte arrancó con un gran susto para los nuestros. Busquets realizó una falta en la frontal del área que Hasani estuvo cerca de convertir, era otro aviso, otro susto de Macedonia, que ponía pimienta al partido.

De nuevo Hasani volvió a sembrar el pánico en el banquillo español. Consiguió internarse en el área pequeña y no acertó a rematar cuando la defensa española le presionó. No veía el camino la selección, que no generaba apenas peligro.

Los cambios que introdujo Del Bosque tampoco parecían ayudar, ni Alcácer, al que le anularon un gol legal, ni Koke, consiguieron dar fluidez al juego de España. Los minutos pasaban y el marcador se mantenía con el 0-1, suficiente para los tres puntos, pero peligroso.

Finalmente, y tras mucha incertidumbre, la Selección se impuso gracias a ese gol de Mata al comienzo del partido. La nota más negativa del encuentro la dejó la amarilla que vio Diego Costa, que se perderá el partido contra Luxemurgo por acumulación de tarjetas.