Luis Rubiales, en paradero desconocido: "No coge el teléfono"

Vanesa Ruiz Béjar, prima de Luis Rubiales reconvertida en portavoz de la familia, compareció de nuevo ante los medios para lamentar el "linchamiento mundial" al que según ella se está viendo sometido su familiar tras su polémico beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino. También aprovechó para cargar contra los medios de comunicación: "Se os tenía que caer la cara de vergüenza al mundo entero".

"¡Por dios, tío! Que estamos hablando a nivel mundial, ¡que es muy fuerte! Que ella llegó allí y le cogió en brazos. No, coño. Que se equivocó, que a lo mejor tuvo gestos desagradables con lo de sus partes, pero tío, este linchamiento mundial. Que se os tenía que caer la cara de vergüenza al mundo entero", insistió ante los micrófonos, cargando de nuevo contra la futbolista campeona del mundo.

Vanesa dio también la última hora sobre la huelga de hambre que ha decidido poner en marcha la madre de Rubiales en una iglesia de Motril: "Está mal, rezando, llorando, triste... ¡Cómo va a estar una madre sabiendo que su hijo es muy buena persona, muy noble, muy humano. ¡Es que Luis es muy buena persona! Nosotros estamos acostumbrados a estar con él, es un hombre muy cariñoso, siempre que viene se acerca a ver a su familia, nos da un montón de besos porque él es un hombre muy expresivo siempre".

¿Dónde está Luis Rubiales?

Días después de la polémica rueda de prensa en la que se negó a dimitir, Luis Rubiales "está destrozado por esta situación". Desde entonces, el expresidente de la RFEF no ha reaparecido públicamente. Preguntada por el paradero de Rubiales, que había anunciado una pachanga con unos amigos en Motril este sábado que finalmente no se celebró, asegura que no sabe dónde está: "No sé dónde está, no coge el teléfono. No sé nada, solo sé que estamos sufriendo muchísimo".

Eso sí, otra prima hermana de Rubiales, Demelza Ruiz Béjar, arrojó luz sobre su paradero: aseguró que la crisis que mantiene a Luis Rubiales en el foco mundial la está sobrellevando con unos días de vacaciones. "Luis Rubiales está donde tiene que estar. Relajándose. Con sus hijas. Esto no hay cuerpo quien lo aguante", contestó. Todo indica que el hasta ahora presidente de la RFEF se ha refugiado con los suyos en Motril.