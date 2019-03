Luis Enrique: "Los pitos hacia mí sí los entiendo, los pitos a André Gomes, no"

El técnico del Barcelona, Luis Enrique, aseguró no entender los pitos de parte de la afición a André Gomes, pero sí los que le dedicó parte del Camp Nou hacia él.

"No entiendo los pitos a André Gomes. Creo que silbar a jugadores de tu equipo no tiene sentido pero cada uno puede mostrar su disconformidad de la manera que pueda. Lo que nos hace más fuerte es que nos apoyen y me fastidia por André", indicó Luis Enrique.

"Los pitos hacia mí sí los entiendo. Para eso soy el entrenador y después de lo de París acepto cualquier crítica pero los jugadores necesitan ayuda y estar en las mejores condiciones. Creo que no nos ayuda", concluyó el asturiano.