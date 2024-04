Luis Enrique: "Sin ninguna duda representó mejor el estilo Barça que Xavi"

El entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, ha comparecido en la previa del partido de cuartos de final de la Champions ante el Barcelona y ha afirmado que él representa mejor que Xavi los valores del club culé.

"Sin ninguna duda, yo. Mirad los datos y los títulos, la posesión, la presión alta... Aunque habrá gente que piense lo contrario. No es opinable, son los datos", ha indicado el entrenador asturiano.

"Somos dos equipos con una misma idea. Somos ofensivos y queremos recuperar el balón rápido. Este es nuestro objetivo. Esperamos ser mejores que ellos", analizó Luis Enrique.

Sobre el papel de favorito que le otorgan al PSG en la eliminatoria, Luis Enrique reconoció que no es algo que le importe.

"Aunque no lo acepte habrá gente que lo piense. No me importa. Cuando empieza a rodar el balón es cuando es importante. Quien sea más agresivo y efectivo tendrá más opciones. Que me pongan el rol de favorito... prefiero que me pongan el papel de víctima", explicó Luis Enrique.

"Vamos a tener un ambiente único, bestial..."

El entrenador asturiano admitió que el equipo de Xavi está "en buena racha" y auguró un "partido complicado".

"El punto débil no te lo voy a decir, están en buena racha, con experiencia. Es un partido complicado y además hay una rivalidad que espero que sea sana y que se vea un gran espectáculo. Que se vean dos buenos partidos de fútbol. Ya no hay el valor doble de los goles y prefiero jugar el primer partido en casa. Vamos a tener un ambiente único, bestial, y que nos van apoyar hasta el final. Pero si fuera al revés diría que prefiero el primer partido fuera", indicó Luis Enrique.

Respecto al nivel actual de Mbappé, el entrenador del PSG prefirió centrarse en el colectivo.

"Creo que me haces una pregunta individual y yo hablo en general, estamos en un gran momento y llega el cruce en el mejor momento para nosotros. Espero que la ambición supere a la presión, no tenemos ninguna presión. Desde el principio dije que veía un exceso de responsabilidad y eso ha desaparecido y hay una ilusión y una ambición desmesurada y hay muchas ganas de jugar ante un gran Barça", admitió Luis Enrique.

Por último, el entrenador asturiano se refirió a la amenaza del Estado Islámico sobre los cuatro partidos de cuartos de final de la Champions League.

"Es algo que espero que se pueda controlar y no pase nada. Quién no se va a preocupar por cosas como esta", concluyó Luis Enrique.

