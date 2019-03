Luis Enrique: "No me interesan los cotilleos. Sólo quiero centrarme en el fútbol"

Luis Enrique ha sido claro al analizar el traspié de los suyos el pasado sábado en el Camp Nou: "El partido ante el Málaga lo afrontamos en las mejores condiciones, pensando única y exclusivamente en ellos, pero no salieron las cosas. Ahora toca cambiar la mentalidad. Somos dos rivales que aspiramos a lo mismo", dijo Luis Enrique en la abarrotada sala de prensa del Etihad Stadium. "Los jugadores son conscientes de que queda mucho camino. El pasado sábado perdimos un partido, no ha sido una hecatombe. Ahora mismo firmaría ganar once partidos seguidos y perder uno", agregó el técnico español.

"Estando en este club tenemos que aspirar a ganar todos los títulos. El hecho de pinchar, independientemente del encuentro que sea, es una complicación", indicó. El conjunto azulgrana visitará mañana el Etihad Stadium (19:45 GMT) para medirse con el Manchester City en encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, una reedición de la eliminatoria de la pasada campaña. "Es un equipo que tiene la capacidad de discutirnos el balón, y por calidad pueden hacerlo. Será un partido interesante porque los dos clubes tenemos el mismo objetivo, que es ganar el campeonato de nuestro país y la 'Champions'", subrayó el entrenador español. "Venir a Inglaterra siempre motiva. Estamos en la fase decisiva de la competición y tenemos que tomarnos el partido muy en serio", dijo.

El preparador del equipo azulgrana elogió al argentino Sergio Agüero, máximo goleador de los "citizens" esta temporada, tanto en la Liga de Campeones como en la "Premier League". "Si analizamos la plantilla del City vemos que es uno de los jugadores especiales, de los más resolutivos. Pero con este equipo, cualquiera de los que salga tendrá mucha calidad", afirmó.

Cuestionado sobre la imagen que ha circulado hoy en los medios de comunicación ingleses en la que se ve a Gerard Piqué, Lionel Messi y Cesc Fàbregas en el Casino de Barcelona, Luis Enrique dijo que a él no le interesan "los cotilleos". "No me interesa el 'gossip' ("cotilleos"). Solo quiero centrarme en el fútbol", concluyó, visiblemente molesto, Luis Enrique.