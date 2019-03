Luis Enrique: "Esto no cambia nada, los líderes seguimos siendo nosotros"

Luis Enrique ha restado importancia a la derrota del Barça en el Clásico por 1-2 frente al Real Madrid. El asturiano ha tirado de memoria a largo plazo para quitar dramatismo al haber perdido frente al eterno rival, y ha recordado que ellos son los "líderes" y que lo sucedido en el Camp Nou "no cambia nada".

"Perdemos en casa pero esto no cambia nada. Hay que levantarse. Los líderes somos nosotros y la Liga la ganará el más regular. Seguimos siendo nosotros. Se han encerrado en la segunda parte para buscar las transiciones. Su primer gol nos ha descolocado", dijo el técnico del Barcelona.

Pese a la derrota quiso detallar que han tenido más ocasiones que el rival: "Hemos tenido ocasiones muy claras pero el fútbol es caprichoso y pese a habernos adelantado hemos tenido unos minutos que no veíamos el control y eso significa dar más opciones al rival. Me voy contento con la actitud de mis jugadores, no con el resultado. Podríamos haber ganado el partido, incluso empatado que hubiera sido lo más normal, pero el rival tiene calidad".

'Lucho' ya tiene su cabeza en la Champions: "Viene un rival que presiona bien, que defiende muy bien y que tiene el mismo objetivo que nosotros, seguir vivos en la Champions".