Luis Enrique: "Estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta"

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, se mostró confiado en las opciones de su equipo para dar la vuelta a la eliminatoria ante el Barcelona tras el 2-3 del Parque de los Príncipes y adelantó que saldrá a presionar "desde el primer minuto" y sin especular en ningún momento.

"Cuartos de final de Champions, tienes que ganar en el campo del equipo que te acaba de ganar 2-3... Creo que el partido va a presentar las mismas circunstancias, es decir, nosotros vamos a presionar desde el minuto uno, el Barcelona va utilizar el juego largo y el juego a última línea a Lewandowski o al espacio. Creo que Ter Stegen batió un récord, desde que está en el Barça, de 24 balones largos jugados", analizó el entrenador asturiano.

"Fue un partido muy disputado y bien jugador. Merecimos mínimo el empate e incluso marcar algún gol más. Tenemos que dar una mejor versión. No especulamos nunca y ahora aún menos. Estoy convencido que le vamos a dar la vuelta", añadió Luis Enrique.

El entrenador del PSG apuntó que está seguro de que su equipo "va a competir" y que llegan en un "buenísimo momento".

"Todo se pasa. Hemos preparado el partido de la mejor manera. Estamos preparados. Pero entiendo que la gente esté afectada por una derrota y más si es en la Champions. Estamos con muchas ganas de darle la vuelta a la eliminatoria. Históricamente nunca le ha dado la vuelta a una eliminatoria el PSG, mañana será el día", indicó Luis Enrique.

El entrenador asturiano opinó que su homólogo en el banquillo del Barcelona, ​​Xavi Hernández, es un técnico 'top' y que los resultados así lo avalan. Si en la comparecencia previa de la ida, el preparador asturiano aseguró que él representaba mejor el ADN del Barça, seis días después optó por elogiar al preparador egarense.

"Yo no podré conocer nunca al Xavi entrenador porque no me podrá entrenar. También dije que me hubiera gustado que lo hubiera hecho, pero a eso no le distéis bola porque no vende ni interesa, interesa la polémica. Yo hice mi reivindicación y la mantengo, porque una derrota no cambia nada y repito que me hubiera gustado que me hubiera entrenado, como Guardiola, Aragonés...", afirmó Luis Enrique.

"Vamos a competir y a dar una alegría a nuestros aficionados"

El técnico del PSG agradeció las palabras de Xavi que, en la rueda de prensa previa, aseguró que el ahora técnico del PSG, Pep Guardiola y Luis Aragonés han sido sus referentes.

"Me has dejado estupefacto. Se lo agradezco. Fue alguien que fue de gran ayuda, se comportó de manera perfecta y sumó como jugador en mi primera temporada como entrenador del Barça. Me voy a emocionar", apostilló.

"De serie, no especulamos y esa palabra mañana no existe para nosotros. Estamos convencidos de que le vamos a dar la vuelta. Ni hay que exagerar, ni rasgarse las vestiduras cuando se pierde. No tengo ninguna duda de que vamos a competir y a dar una alegría a nuestros aficionados", afirmó Luis Enrique.

El técnico de Gijón se imagina un partido con goles mañana en Montjuic.

"La urgencia de los dos equipos durante el partido quizás haga que se pueda ver un partido apasionante, pero para los entrenadores quizás lo será menos", reconoció Luis Enrique.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com