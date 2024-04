Xavi: "Es una guerra futbolística y se sufrirá. Ellos no especulan y nosotros, tampoco"

Xavi Hernández sabe que en el partido ante el PSG hay muchas cosas en juego y, probablemente, pasar a semifinales cambiaría lo que se ha dicho y escrito hasta ahora de su paso por el banquillo culé. Pero, pese a la ventaja cosechada en el partido de ida en el Parque de los Príncipes, el egarense avisó que será "una guerra futbolística" con dos equipos que no especulan.

"No somos un equipo que especule, ni mucho menos. Lo que queremos es quitarle el balón al PSG, atacar y ganar el partido. Para poder pasar, tenemos que hacer las cosas muy bien, porque nos van a exigir muchísimo. Visualizo un partido como el de la ida. Insisto, tenemos una guerra futbolística importantísima. Va a haber momentos en que el equipo va a sufrir. Está claro, es la Champions y el PSG. Ellos no especulan, nosotros tampoco lo haremos", avisó Xavi en una declaración de intenciones en toda regla.

"Los equipos de Luis Enrique siempre atacan. No he visto un partido en el que no hayan salido a no atacar. Si no han especulado en toda la temporada, y ahora con el marcador en contra... Mañana especularán menos, analizó el técnico catalán.

El entrenador del Barça insistió un día más que su decisión de anunciar su marcha a final de temporada ha sido liberadora para jugadores, cuerpo técnico y club.

"Sin ninguna duda, nos ha dado libertad a todos. A mí, a los futbolistas, a la prensa... Todo se ha liberado. Además se ha generado más sentimiento de pertenencia y creo que eso es esencial", explicó Xavi Hernández.

"Pasar a semifinales sería un éxito rotundo"

El técnico catalán apuntó a que el partido ante el PSG es "una oportunidad muy grande como club" y estar entre los cuatro mejores de Europa sería "un éxito rotundo".

"Para nosotros es una oportunidad muy grande como club. Jugamos en casa, un factor a favor, Montjuïc debe ser como una noche mágica como las del Camp Nou. Luis Enrique no especulará, espero un partido como la ida. Hombre a hombre, atacar con línea defensiva alta... hay que tener personalidad para pasar. Será valiente, porque tiene la necesidad de ganar. Lo veo igualado. Estamos excitados. Es uno de los equipos y entrenadores mejores del mundo", analizó Xavi.

"Pasar a semifinales sería un éxito rotundo. Es una gran ocasión especial, y volver a ver a los culés emocionados con esta oportunidad ya es un gran éxito. Pasar sería otro gran éxito.", añadió el egarense.

Sobre la salida de Dembélé del Barcelona, Xavi reconoció que le sentó mal que se fuera.

"Me supo mal que se fuera, estaba en un momento extraordinario. Pero no le guardo rencor. Le saludaré. Le tengo mucho respeto y estima. No pude hablar con él, fui a hablar con él al final del partido pero estaba liado. Veremos a ver cómo se lo toma el público su vuelta.", indico Xavi.

"¿Montjuic? Se tiene que parecer al Camp Nou"

El entrenador culé espera que Montjuic se parezca al Campo Nou de las grandes noches.

"Se tiene que parecer el ambiente del Camp Nou a mañana en Montjuic. Tiene que ser una caldera. Nos harán sufrir, no hay dudas, y en ese tenemos que ser un equipo. Todos. Es un partido importante para el club, pero bueno, la cosa cambia, el escenario no es el mismo, pero seguro que la afición hará que la cosa se parezca", explicó Xavi.

Preguntado por la influencia de Guardiola y Luis Enrique sobre su época de jugador, Xavi elogió a ambos, junto a Luis Aragonés.

"Con Luis Aragonés, los tres entrenadores que más me han marcado. Ahora pensando como entrenador, son de los que me acuerdo de más cosas. Cuando pienso en qué tengo que hacer, me acuerdo de los tres. Me han marcado y esa es mi realidad", admitió Xavi.

