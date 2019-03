Luis Enrique: "Al equipo le daría un notable en esta pretemporada"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, se ha mostrado bastante satisfecho por la pretemporada que ha hecho el equipo y que concluye mañana con la disputa del Trofeo Joan Gamper ente el Roma italiano. "Al equipo le daría un notable en cuanto a situaciones de juego en esta pretemporada. He visto muchas cosas incluso mejoradas respecto al año pasado, más allá de que hemos de mejorar algunas otras a nivel defensivo", ha valorado.

No obstante, ha alertado que, con vistas a las Supercopas de Europa y de España, el equipo tiene que "mejorar en dos aspectos decisivos" en los que no ha estado bien del todo durante el inicio del verano. "Estas dos finales las ganaremos si somos capaces de tener efectividad y defender bien cerca de nuestra área", ha apostillado. En cualquier caso, Luis Enrique está feliz de que la preparación toque a su fin: "No me gustan las pretemporadas, nunca me han gustado. Afortunadamente ya se acaba y empieza la competición".

Dentro de una semana, el Barça se medirá en Tiblisi (Georgia) al Sevilla en la final de la Supercopa de Europa y Luis Enrique está convencido de que el conjunto andaluz, aunque con muchas caras nuevas, volverá a ser un rival temible. "Cada año, Unay Émery (técnico sevillista) debe hacer encaje de bolillos por las numerosas altas y bajas que tienen. Pero estoy seguro que van a dar guerra y van a ser competitivos ante nosotros, como siempre. Seguro que será una final disputada y complicada para los dos equipos", ha comentado al respecto. En este sentido, el preparador del conjunto azulgrana no se toma el amistoso de mañana ante el Roma como un ensayo para la Supercopa de Europa.

"Difícilmente veréis al equipo de la Supercopa. Ahora estoy más preocupado en repartir minutos, estados físicos, molestias, y problemas de diferente índole. Nos gustaría ganar el Gamper, no nos gusta perder, a nadie le gusta perder, pero priorizamos otras cosas", ha afirmado. Tampoco ha confirmado cuál será el portero en los dos primeros títulos oficiales: "Aun no sé quién jugará las Supercopas. Confío mucho en los tres y lo iremos madurando en los próximo días". En el Gamper, eso sí, ha dejado claro que podrán verse los primeros minutos de Leo Messi y Neymar da Silva, quienes se han incorporado más tarde que el resto por la disputa este verano de la Copa América.

"Ya llevan días entrenando y no empiezan de cero, porque todos vienen con un trabajo previo hecho. Han llegado con una base física muy buena, incluso mejorada respecto al año pasado. Son profesionales conscientes de la importancia de lo que viene por delante. Están a disposición para jugar algunos minutos", ha indicado. La afición azulgrana también podrá ver sobre el césped del Camp Nou a Pedro Rodríguez, que podría disputar su último partido como azulgrana si finalmente ficha por el Manchester United.

Luis Enrique ha vuelto a reiterar, por enésima vez, su deseo de que el punta canario no cambie de aires. "Pedro es un jugador de altísimo nivel. Ha demostrado en el club y en la selección sus posibilidades. Yo, como entrenador, quiero que se quede. Por mi parte no hay ninguna novedad. Las novedades las puede dar él", ha sentenciado.