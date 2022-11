Luis Enrique: "Aquí el debate de la portería no se cierra nunca"

El preparador asturiano se ha mostrado satisfecho con el nivel mostrado de su equipo en el partido de presentación ante el público azulgrana y ha elogiado a las cuatro incorporaciones que han debutado en el Camp Nou con sus nuevos compañeros.

"El equipo me ha gustado en casi todo. Curiosamente lo ha hecho ante un rival que en pretemporada habíamos visto jugar bien a fútbol y presionar. Hemos planteado el partido para que se parezca lo máximo posible al de la Supercopa. Estoy contento por los primeros minutos, que era algo que teníamos que mejorar", ha analizado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

En este sentido, es optimista el entrenador asturiano con vistas al próximo año: "Veo al equipo con una ambición desmesurada. Tendremos que rectificar en algunas cosas, pero estoy muy contento de cómo pinta la temporada". Ha explicado Luis Enrique que todavía hay detalles a mejorar, aunque no le preocupa la facilidad con la que su equipo ha recibido goles en los dos últimos encuentros.

"Lo único que me preocupa es el tono físico de los jugadores"

"En pretemporada lo único que me preocupa es el tono físico de los jugadores. Esta es una pretemporada especial porque los jugadores han tenido más vacaciones", ha señalado. Asimismo, ha destacado el nivel mostrado por las nuevas incorporaciones y ha tenido palabras de elogio para Arda Turan, quien hoy ha jugado en la punta izquierda.

"Ha jugado en otra posición, tiene la característica de jugar en diferentes líneas, no pierde el balón, desborda, ha estado muy bien", ha señalado.

Por último, no ha dado pistas sobre qué portero jugará en la ida de la Supercopa de España, después de que hoy hayan jugado Bravo, Masip y Ter Stegen. "Aquí el debate no se desactiva nunca. La gestión de la portería llevo haciéndola de una manera diferente a lo que hace el resto de entrenadores y lo seguiré gestionando como lo he hecho con otros jugadores", ha zanjado.