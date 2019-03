Lucas Silva, en el peor once de la Ligue 1 para los lectores de 'France Football'

Llegó con la vitola de futuro crack al Real Madrid, pero el paso del tiempo está jugando en su contra. Lucas Silva, una de las mayores promesas del fútbol brasileño, no sólo no triunfó en los pocos meses que vistió de blanco sino que la evidente falta de minutos le hizo salir cedido al Olympique de Marsella. Tras media temporada, tampoco está cuajando con los franceses, y prueba de ello es que los lectores de 'France Football' le han elegido como mediocentro titular en el peor once del año.

En su defensa destaca el mal momento que vive el equipo marsellés, que con Míchel en el banquillo no está encontrando ni su camino ni una regularidad que le permita luchar por las plazas de arriba de la clasificación. Una muestra de todo esto es que el Olympique de Marsella es, con cuatro jugadores, el equipo que más futbolistas aporta a esta alineación elegida por los lectores de la revista gala.

El segundo que más representación tiene es el Olympique de Lyon, equipo en el que milita Sergi Darder. Precisamente el ex del Málaga, por quien los franceses pagaron unos 12 millones de euros, tambien ha sido elegido como uno de los peores del curso.

Aquí está el que para los lectores de 'France Football' es el peor once del año en la Ligue 1.

Portero: Goicoechea (Toulouse)

Defensas: Poko (Girondins de Burdeos), Yanga Mbiwa (Olympique de Lyon), Rekik (Olympique de Marsella), De Ceglie (Olympique de Marsella)

Mediocentros: Sergi Darder (Olympique de Lyon), Lucas Silva (Olympique de Marsella), Adryan (Nantes), Ocampos (Olympique de Marsella)

Delanteros: Brandao (Bastia), Roux (Saint Etienne)