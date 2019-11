Los tres dardos de Robert Moreno a Luis Enrique: "Me quedé en estado de shock con lo que me dijo"

El técnico Robert Moreno ha contestado al seleccionador español Luis Enrique Martínez y se sintió dolido por las formas del discurso de éste últimos, ya que considera que se le etiqueta "con algo injusto, por algo" que no es.

"Es un momento desagradable. Esto no es lo que hubiera querido", dijo Roberto Moreno en una comparecencia en la que no admitió preguntas y en la que recalcó que "no había tomado ninguna decisión" en la selección sin consultar con el resto del equipo técnico.

"No se por qué (Luis Enrique) no me quiere en su equipo (técnico) y no sé si lo sabré nunca", comentó Robert Moreno, quien quiso responder a Luis Enrique porque "en este puzzle faltaban mis piezas".

Este miércoles Luis Enrique Martínez tachó de "desleal" a Moreno, su ayudante en su primera etapa como seleccionador y posteriormente sustituto suyo cuando abandonó el cargo por la enfermedad de su hija -que murió-, para justificar que no iba a contar con el catalán para su equipo técnico. "La ambición sin medida no es una cosa que quiera que tenga nadie de mi staff", dijo el asturiano.

Los tres dardos a Luis Enrique

"Hace 9 años empecé con Luis Enrique en el Barcelona B. Fuimos a Roma, no quería seguir y le seguimos. Estuvimos un año parado esperándole. Estuvimos en el Celta y llegó lo que todo el mundo quiere: un grande. Fueron años exitosos. Luego no quiso seguir y que no volvería a entrenar. Dijimos que le esperaríamos. Dijo que siguiéramos y nos fuimos con Unzué. Llegó la oportunidad de la selección".

"Nadie sabía cuánto iba a durar la situación de Luis Enrique, pero siempre se le consultó todo. Antes de la reunión del 12 de septiembre me dijo que hice lo que tenía que hacer y que sentía orgulloso de mí. Luego pasó lo que pasó (su hija) y una semana después de la concentración fui a verle y apoyarlo. Y me dijo que contaba con todos menos conmigo. Me pregunté qué había hecho mal para que no quisiera contar conmigo. De ahí pasamos a la primera vez que sabía que Luis Enrique quería volver. Fue en Cádiz, y a través de vosotros cuando empecé a intuir que quería volver".

"Como soy fiel le dije a Molina lo de que teníamos que acordar mi salida. Aún no sé por qué no me quiere con él y no sé si lo sabré. Ni ayer lo explicó. Soy el primero que se alegra de que Luis Enrique vuelva y de que este staff pueda ganar la Eurocopa. Tengo muchas ganas de volver a entrenar como primer entrenador. Es mi ilusión. Poco más os puedo decir. Muchas gracias y hasta siempre".