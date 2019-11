Robert Moreno desmiente a Luis Enrique: "A día de hoy no sé por qué no quiere que esté con él y no sé si lo sabré"

El exseleccionador nacional Robert Moreno ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que el catalán no ha aceptado preguntas por parte de los periodistas. El técnico catalán ha respondido a las duras acusaciones que Luis Enrique emitió el miércoles en su presentación como nuevo entrenador de la Selección Española, en la que calificó a Moreno de "desleal" y de tener una "ambición desmedida".

El catalán ha sido claro con lo ocurrido y ha iniciado la comparecencia asegurando que tras las palabras de Luis Enrique faltaban las piezas de su puzzle. Moreno ha asegurado que a día de hoy desconoce el motivo por el que el actual entrenador de la Selección Española no quiere contar con su presencia en el staff. "A día de hoy no sé por qué no quiere que esté con él y no sé si lo sabré", ha explicado.

Además, Moreno ha confirmado que Rubiales se reunió con ellos para confirmarle que sería él el seleccionador, que era su proyecto. "Rubiales nos reunió para decirnos que yo sería el seleccionador, que era mi proyecto. Firmé un contrato hasta después de la Eurocopa", ha añadido.

"Antes de la reunión del 12 de septiembre me dijo que hice lo que tenía que hacer y que sentía orgulloso de mí. Luego pasó lo que pasó y una semana después de la concentración fui a verle y apoyarlo. Y me dijo que contaba con todos menos conmigo. Me pregunté qué había hecho mal para que no quisiera contar conmigo", explica Moreno asegurando que pasó unos días muy malos.

Moreno ha repasado su trayectoria con Luis Enrique explicando ante los medios cómo le siguió a todas partes. "Fuimos a Roma y le seguimos. Estuvimos un año parados esperándole. Estuvimos en el Celta y luego llegó lo que llegó. Luego no quiso seguir y que no volvería a entrenar y le dijimos que le esperaríamos", ha señalado.

El técnico catalán confesado también que todos sabían que en caso de haber una posibilidad de que Luis Enrique siguiera, era con ellos. "No se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido él no habría vuelto", ha asegurado. Además, ha asegurado que es el primero en alegrarse de que Luis Enrique vuelva. "Ojalá pueda volver a ganar la Eurocopa", ha admitido.

Robert Moreno ha concluido la comparecencia hablando de su futuro asegurando que lo que quiere hacer es entrenar. "A partir de ahora continúo con mi carrera de primer entrenador. Tengo ganas de dirigir equipos. Mi pasión siempre ha sido esa", ha finalizado.