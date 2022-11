Lío en Irán: Queiroz cancela la convocatoria por presuntas presiones del Gobierno para que no lleve a jugadores críticos al régimen

Carlos Queiroz ha protagonizado en el día de hoy un curioso 'plantón' a la prensa de su país cuando todo estaba preparado para que el técnico luso diera la lista de convocados para el Mundial de Qatar. Finalmente no se presentó y los rumores sobre su ausencia parece que se deben a una posible intromisión del gobierno iraní.

Por si la polémica en torno a Qatar no era suficiente... ahora ha surgido otra en Irán a solo 7 días para que arranque el Mundial y justo en el día en el que el seleccionador de dicho país tenía que dar la lista de los convocados a la cita mundialista.

Varios jugadores, críticos con el gobierno tras la muerte de Mahsa Amini

Cientos de periodistas esperaron impacientes a Queiroz pero finalmente no apareció. Según afirman varios medios iranís, el Gobierno habría presionado al entrenador para que no convocara a varios jugadores que en las últimas semanas han criticado con dureza a los políticos del país debido a la figura de Mahsa Amini, una mujer asesinada en septiembre por la policía moral iraní por no usar su hiyab correctamente, su muerte generó muchas protestas y manifestaciones en el país desde entonces.

Uno de los jugadores que encabezaría dichas protestas es casualmente el mejor jugador iraní, Azmoun, que junto a varios compañeros: Omid Noorafkan, Milad Sarlak, Mohammadrez Akhbari y Saman Fallah, se han mostrado tremendamente críticos con el gobierno de su país.

"Si el castigo es ser expulsado de la selección nacional, es un pequeño precio a pagar por un solo mechón del pelo de una mujer iraní"

El líder futbolístico y ahora social de este grupo de jugadores, Azmoun, dijo esto en septiembre: "No puedo quedarme callado con lo que ha sucedido con Mahsa Amini. Si el castigo es ser expulsado de la selección nacional, es un pequeño precio a pagar por un solo mechón del pelo de una mujer iraní", aseguró.

Queiroz, en apoyo a sus jugadores y como entrenador que siempre quiere lo mejor para su equipo, no estaría de acuerdo con lo que le 'plantean' desde el Gobierno y según los medios iraníes por esta razón ha decidido no ir a la rueda de prensa cuando todo estaba preparado para que diera la lista de convocados. Mañana es el último día y la expectación, desgraciadamente, crece, ¿convocará finalmente Queiroz a dichos jugadores?