El Valencia derrota al Sporting con un gol de Paco Alcácer al final del partido

El 'cerocerismo' del Sporting de Gijón ha llegado a su fin. Tras dos encuentros empatados a cero contra Real Madrid y Real Sociedad, ha sido el Valencia el que ha acabado con la imbatibilidad de este recién ascendido que compite y lucha sin complejo alguno. Todo gracias a un tanto de Paco Alcácer, que no sólo ha supuesto la primera derrota de los asturianos en su retorno a la Liga BBVA sino que también es, en la tercera jornada, el primer triunfo que logran los de Nuno en la presente temporada.

Eso sí, de nuevo el rival de los rojiblancos tuvo que sudar sangre para poner el cuero en las mallas de Cuellar. En la primera parte volvieron a hacer valer ese poder defensivo del que ya hicieron gala en sus dos primeros envites ligueros y no permitieron lujo alguno en los ataques valencianistas. Feghouli fue el director de orquesta de una ofensiva sin gol en el que el cuadro de la ciudad del Turia pidió penalti por una caída de Parejo. Al final, amarilla para el mediocentro.

Diez en defensa, suspenso en ataque

Sin embargo, lo que tienen en defensa, con una solidaridad y sobriedad impropia para un equipo que acaba de subir a la élite del fútbol español, les está faltanto en ataque. Si en los primeros 45 minutos vieron cómo el Valencia dominaba, en los segundos, y tras la reanudación, suyas fueron las ocasiones más claras de todo el partido. Los '¡uy'! de El Molinón se quedaron simplemente en eso, pues ninguno de los jugadores que vestían elástica roja y blanca pudo festejar tanto alguno.

No fue porque no las tuvieron, o porque no lo intentaran. Fue porque no supieron, porque aún les falta esa mala baba que es necesaria en Primera para no ver cómo otro equipo al que dominas se acaba llevando el triunfo. Tras el larguero de Parejo, los sportinguistas se lanzaron a la ofensiva. Primero salvó Gayá, luego tuvieron una triple ocasión que no lograron llevar a las mallas y finalmente Guerrero, con todo a su favor, sacó el balón hacia afuera en vez de fusilar a Jaume.

Alcácer aprovecha la ineficacia asturiana

Todo eso antes del 0-1. Todo eso antes de que Paco Alcácer, un '9' que no le habría venido nada mal al Sporting, les hiciera el primer gol en esta Liga BBVA. Han hecho falta 270 minutos para ver a los asturianos encajar un tanto. Cuando todo hacía presagiar otro empate a cero, apareció el delantero para, de cabeza, batir a Cuellar y dar los tres puntos, los tres primeros puntos, al equipo de Nuno... que bien pudieron quedarse en uno de no ser porque un enorme Jaume salvó al Valencia en el minuto 93.