Leo Messi: "Mi hijo me pregunta, ¿por qué te matan en Argentina, papi?"

El jugador rosarino habló sobre todo lo relacionado con la selección argentina.

Se refirió a la presión que sufre en la selección: "Si no íbamos en primera ronda era uno de los fracasos más grandes de la Selección. Hablamos y lo sacamos adelante para mejorar el grupo. Me calienta mucho la locura que dicen que mi papá maneja la Selección, dicen que tiene poder para hacer cosas en la AFA. La familia es la que sufre. Tengo amigos, hermanos que sufren por las mentiras que dicen. La gente compra eso. Después yo soy el hijo de puta".

Jóvenes y futuro de la selección

Por supuesto, valoró el estado actual de la selección, y su futuro: "Es una selección buena de chicos jóvenes, de mucho talento. Hay que darles tiempo, no hay que matar a los chicos, es el momento de crecer como selección. Hicieron un grupo lindo, con jugadores importantes.Los conocía a todos de verlos en sus equipos o con la selección, el entrenar ahí con ellos, me gustó, me gustó mucho".

Críticas

No podía faltar la pregunta sobre las continuas críticas que está recibiendo en el país: "Cuando decidí ir a la selección tengo mucha gente en contra. Mi hijo me dijo: "Por qué te matan en Argentina papi". Yo le digo que son algunos nada más, él se de cuenta que la gente me quiere, yo le digo que me quieren. Yo demuestro mi cariño a la selección de otra manera y el que diga lo contrario me da lo digo, no le tengo que demostrar nada a nadie".

Además, aseguró que quiere ganar algún título con la albiceleste: "Yo quiero ganar algo con la selección, quiero volver, quiero estar y voy a jugar todas las cosas importantes".

