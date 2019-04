Leo Messi gana su quinto Balón de Oro

No ha habido lugar para la sorpresa en Zúrich y el argentino Leo Messi ha ganado su quinto Balón de Oro.

Tras dos temporadas acabando en segunda posición, el argentino ha vuelto a lo más alto en una temporada en la que ha vuelto a ofrecer su mejor versión.

La aportación del futbolista argentino del Barcelona fue clave para que esta temporada el club catalán ganara cinco de los seis títulos a los que aspiraba.

Messi ya había ganado anteriormente el galardón en 2009, 2011, 2011 y 2012. Sucede en el premio al madridista Cristiano Ronaldo, ganador el año pasado, y otro de los finalistas de este año junto con el brasileño Neymar.

El argentino ha ganado ampliamente el galardón con el 41,33 por ciento de los votos por delante de Cristiano Ronaldo (27,76) y de Neymar (7,86).

"Es un momento muy especial para mí volver a estar de nuevo aquí después de ver como en los dos últimos años Cristiano Ronaldo lo ganaba", ha dicho Messi tras recibir el premio.

El delantero ha asegurado que los cinco trofeos conquistados es "mucho más de lo que imaginaba, de lo que soñaba cuando era chiquito" y ha agradecido a todos los que le han votado.

"Doy las gracias a mis compañeros, porque sin ellos esto no sería posible. Por último quiero agradecer este trofeo al fútbol en general, por todo lo que me hizo vivir, tanto lo bueno como lo malo. Eso me hizo crecer en la vida", ha comentado.