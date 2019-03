Leo Messi: "Cuando la relación no es buena en el vestuario, es difícil ganar títulos"

Leo Messi, delantero del FC Barcelona, habló sobre el secreto que ha convertido a la MSN en una de las mejores delanteras de la historia del fútbol. Para el argentino la buena relación que tienen entre él, Neymar y Suárez es determinante dentro del terreno de juego.

"Cuando la relación no es buena en el vestuario, es difícil ganar títulos. Nuestra buena relación con Neymar y Suárez fue algo natural. Esto nos permite encontrarnos con los ojos cerrados en el terreno", explica Messi en una entrevista en France Footbal.

El delantero argentino también asegura que nunca jugará "en otro club europeo" que no sea el FC Barcelona, aunque admite que le gustaría acabar su carrera en Argentina.

"Nunca jugaré en otro club europeo, pero puede que termine mi carrera en Argentina. Me gustaría hacerlo. Cualquier cosa puede pasar en el fútbol, pero tengo muchas ganas de quedarme aquí en Barcelona", admite Messi.

Respecto a la posibilidad de ganar otro Balón de Oro, Messi reconoce que es un tema que no le obsesiona y que si no lo gana "tampoco importa": "No estoy obsesionado con ese trofeo. A cambio, tengo una obsesión por los títulos colectivos".

"Los dos últimos Balones de Oro ganados por Cristiano Ronaldo eran merecidos. Me siento muy feliz de volver a ganar este año", asegura Messi.