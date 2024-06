Kylian Mbappé se fractura la nariz y jugará el resto de la Eurocopa con una máscara

Francia protagonizó un complicado y accidentado debut en la Eurocopa 2024 ante Austria. Los de Deschamps ganaron con mucho sufrimiento a los austriacos y su estrella, Kylian Mbappé, abandonó el Esprit Arena de Düsseldorf con una la nariz fracturada tras un golpe contra el hombro del defensa de Austria Kevin Danso. La noche fue tensa en el país galo ante la perspectiva de que el delantero parisino pudiera perderse el resto del torneo continental, pero finalmente el jugador del Real Madrid jugará con una máscara. Esta por ver si estará listo para la segunda jornada, el próximo viernes ante Países Bajos.

Kylian Mbappé sufre una fractura de nariz y, tras salir del Esprit Arena, acudió a un hospital para realizar exámenes médicos. Tras el paso por el hospital, Mbappé regresó al cuartel general de la selección francesa en la ciudad de Paderborn y, de momento, no será operado y la previsión es que juegue con una máscara durante el resto de la Eurocopa. Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol, confirmó que finalmente no tenía que operarse. Deschamps decidirá si juega el viernes o no ante Países Bajos tras escuchar a los servicios médicos.

Mbappé bromea tras fracturarse la nariz: "¿Alguna idea para máscaras?"

El propio Mbappé, autro de la jugada que supuso el gol de la victoria ante Austria, publicó un tuit en su cuenta de X en las que preguntaba a sus seguidores por ideas para una máscara. "¿Alguna idea para máscaras?", preguntaba el delantero de Bondi con un emoji de unas máscaras y otro de una cara sonriente.

Kylian Mbappé fue el gran protagonista del debut de Francia en la Eurocopa 2024. Primero provocó el gol en propia puerta de Maximilian Wober y luego se marchó lesionado en los últimos minutos tras tratar de rematar un balón de cabeza y golpear con su rostro en el hombro de Kevin Danso. Notó de inmediato el dolor, se quedó en el suelo, con sangre, tendido sobre el césped, mientras la jugada seguía su curso con un contraataque de la selección austriaca frenado en el otro área por la carrera de repliegue de Kante.

Deschamps, del miedo inicial a la tranquilidad

Didier Deschamps, seleccionador francés, asumía la preocupación de todo el equipo por la situación.

"No se encuentra bien, está en mal estado. Estaba en manos del médico personal. No puedo decir más. Tiene la nariz rota, eso seguro. Parece complicado. Esto es obviamente lo malo de esta noche para nosotros. Lo vi recostado en la camilla de masajes", valoró inicialmente Deschamps a los medios de comunicación desde el estadio, cuando Mbappé ya había sido evacuado.

"Con Kylian, la selección francesa siempre es más fuerte. Si las noticias no van en esa dirección, lucharemos sin él. Kylian es Kylian. En cualquier equipo en el que esté, el equipo es más fuerte", añadió el técnico francés.

"Nos preocupaba ver a Kylian salir del campo así", expresó el medio centro N'Golo Kanté.

Todos esperaban noticias del alcance de la lesión, cuando se confirmó que no habría operación por el momento y que podría seguir en la competición. En cuatro días, Francia se enfrenta a Países Bajos en Leipzig, en la pugna por la primera posición del grupo D.

