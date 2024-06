La ultraderecha francesa carga contra Mbappé: "No esperen de él lecciones políticas"

El llamamiento del futbolista Kylian Mbappé a votar en contra de los extremismos no ha gustado en el seno de Agrupación Nacional. Su vicepresidente, Sébastien Chenu, ha cargado contra el jugador y ha pedido "contención" para hablar de ciertos temas políticos cuando "se tiene el honor de vestir la camiseta del equipo de Francia".

En concreto, ha sido en una entrevista en France Inter, donde Chenu ha avisado: "No esperen de él lecciones políticas. Tiene derecho de tener opinión, pero no creo que las personas que considero desconectadas vengan a dar lecciones a los franceses".

Aunque no ha sido el único que ha dedicado unas palabras al deportista. Laurent Jacobelli, portavoz de Agrupación Nacional, ha reinterpretado las palabras de Mbappé, asegurando que tiene "razón": "No me doy por aludido, ni nuestro partido, por el término extremo".

En cambio, el primer ministro, Gabriel Attal, que aspira a la reelección en las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio, ha considerado que Mbappé está "en su papel" y ha reivindicado la capacidad de este tipo de figuras a la hora de ser "modelo" para los jóvenes.

En este sentido, ha asegurado en declaraciones a RTL que se limitó a defender "un deber cívico que es el del voto" y ha alabado de forma expresa que se posicionase contra el extremismo, ya que considera que alienten "la división y el odio". Ahora, Attal, espera "que los jóvenes revisen los programas, las ideas (de cada partido) y se pronuncien" en las urnas.

En España, Juan Ignacio-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, también se ha referido a las palabras de Mbappé: "Yo estoy en contra de que privilegiados alejados de la realidad den lecciones morales a la gente corriente que quiere seguridad en sus pueblos y barrios. Europa no tiene un problema de falta de “diversidad”, sino de inmigración masiva y descontrolada. Y los jóvenes lo saben".

"Valores de tolerancia, diversidad y respeto"

Un aluvión de reacciones políticas que llegan un día después de que Mbappé advirtiese de que el país encara un momento "crucial" y saliese en defensa de "los valores de tolerancia, diversidad y respeto" frente a los "extremos".

El delantero galo mostraba así su rechazo a los extremos en política, en referencia al partido de Marine Le Pen (Agrupación Nacional), y pidió a sus compatriotas que voten en las próximas elecciones legislativas para impedir que gobierne la extrema derecha.

"Somos ciudadanos y no estamos desconectados de lo que pasa en nuestro propio país. Estamos en una situación inédita y en un momento importante"

"Estamos en un momento crucial de nuestro país. La Eurocopa es importante en nuestra carrera, pero somos ciudadanos y no estamos desconectados de lo que pasa en nuestro propio país. Estamos en una situación inédita y en un momento importante", destacó.

"Somos una generación que puede hacer historia. Sabemos que los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llamo a todo el mundo a votar, a tomar conciencia de la situación. Tenemos la necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto. Espero que tomemos la buena decisión", dijo.

Mbappé ofreció su comparecencia ante los medios más comprometida y política y quiso dirigirse especialmente a las personas con menos edad de Francia, a quienes quiso hacerles llegar un mensaje: "Hay jóvenes que se abstienen. Su voz sí cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores. Esto es más importante que el partido de mañana porque la situación del país es diferente. Creo en los valores de la mezcla, la tolerancia y el respeto".

Se alinea con Marcus Thuram

En la misma línea se mostró con anterioridad su compañero Marcus Thuram. Mbappé, defendió a su compañero y afirmó que comparte sus valores a la vez que dejó claro que "no ha ido lejos" con sus declaraciones: "Es libertad de expresión y me alineo con él".

Cuestionado por si existe una iniciativa común en la selección francesa sobre el tema de las elecciones, señaló que hablaron entre ellos para dar un mensaje y proteger a los jóvenes: "No hay ninguno al que le dé igual la situación, pero a los jóvenes es normal que les cueste más porque no es fácil sentarse aquí y hablar de estos temas. Hay gente aquí que no va a hablar delante de todo el mundo, es muy complicado, es algo que no dominan. Hay otros que se sienten más cómodos hablando de esto. El objetivo es proteger a todos los jugadores y a la selección. Haremos algo pronto", desveló.

"Contra los extremos"

"Mbappé está contra los extremos. Creo que hay gente que no es consciente de lo que pasa. Intento dar voz a esas personas de mi generación. La situación hace que, ahora mismo, quiera sentir orgullo al vestir esta camiseta. No hay que esconderse. Dicen que no hay que mezclar política y deporte. El país está en una situación importante y estoy en contra de la división", analizó.

