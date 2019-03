Kun Agüero: "Dentro de dos años, cuando acabe mi contrato, me iré a Independiente"

El delantero argentino del Manchester City, Sergio Agüero, ha asegurado que no renovará su contrato con el club inglés y que cuando finalice el Mundial de Rusia 2018 volverá al Independiente de su país, donde inició su carrera.

La prensa inglesa informó en las últimas semanas que el delantero de la selección argentina renovaría hasta el 2020 con el City ante una irresistible oferta, pero el goleador de 27 años desestimó estas informaciones.

"En los últimos meses se hablaron muchas cosas de mi renovación, pero yo no le di pelota (importancia). Tengo claro que el contrato se termina después del Mundial y me voy a Independiente", dijo Agüero en diálogo con una radio ligada al club argentino.

"Acá en el club (City) tienen la mejor onda conmigo. Siempre me dijeron que estaban abiertos si surgía la 'chance' de una transferencia (...) Cuando me vaya, cuando termine mi contrato, me rajo (voy) para Argentina a jugar en el 'Rojo' (Independiente). De Manchester derecho a Avellaneda", expresó el exjugador del Atlético de Madrid.

El delantero, que debutó en 2003 con 15 años en Independiente, dijo que quiere ganar un título con el club de sus amores, donde también juegan sus hermanos menores, Gastón y Mauricio del Castillo.

"Sueño con llegar y hacer lo mejor. No gané nada con Independiente y quiero hacerlo, quiero ir y ser campeón, pero lo que más quiero es poder jugar con Gastón y Mauricio. Siempre hablo con ellos y los aconsejo", expresó Agüero.

El atacante también se refirió a la llegada al City a mitad de año del técnico Pep Guardiola para sustituir al chileno Manuel Pellegrini, quien anunció que en junio abandonará el club inglés luego de tres temporadas.

"Es medio loco que a falta de cuatro meses ya se sepa que tu entrenador se va a ir y también se sepa quién será su sucesor, pero es lo que nos toca. Ojalá podamos ganar algo para que Pellegrini se vaya de la mejor manera. Y luego nos adaptaremos a lo que pida Pep Guardiola", señaló.

Agüero deberá viajar próximamente a Buenos Aires para empezar a preparar con la selección argentina los próximos partidos por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2018. La 'albiceleste' visitará el 24 de marzo a Chile y cinco días más tarde recibirá a Bolivia.