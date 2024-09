Kroos y la mano de Cucurella: "¿Puedo decir ahora que soy campeón de la Eurocopa?"

Toni Kroos ha ironizado sobre el informe del Comité de Árbitros de UEFA en el que reconocieron el error del árbitro de los cuartos de final ante España en la Eurocopa 2024 al no señalar un penalti por mano de Marc Cucurella en la prórroga.

"Han tardado tres meses en darse cuenta de que era mano, cosa que todos, casi todos, hicieron al instante. Eso me tranquiliza muchísimo", comentó el exjugador del Real Madrid durante la narración de un partido de la Icon League, de la cual es cofundador. Kroos reacciona así al informe del Comité de Árbitros de UEFA en el que reconocían el fallo arbitral.

"¿Puedo decir ahora que soy campeón de la Eurocopa?", se preguntó el excentrocampista alemán tirando de ironía. "Creo que no. No creo que sea posible", se contestaba a sí mismo en tono jocoso.

El documento de UEFA se refiere a la jugada del minuto 107 de la prórroga de los cuartos de final entre Alemania y España, cuando un disparo de Jamal Musiala golpeó en la mano a Cucurella, pero ni Anthony Taylor, el colegiado de campo, ni el VAR, Stuart Atwell, vieron pena máxima. Después, Mikel Merino firmó el tanto de la victoria y apeó a los anfitriones del campeonato.

En dicho informe, las autoridades arbitrales trasladaron a los colegiados internacionales que no pitar penalti en esa jugada fue un error, y la pone como ejemplo para homogeneizar el criterio en futuras acciones similares.

'Debería castigarse de forma más estricta'

"Siguiendo las últimas directrices de UEFA, el contacto mano con balón que detiene un tiro a puerta debería castigarse de forma más estricta, y en la mayoría de los casos debería concederse un tiro penal, a menos que el brazo del defensor esté muy cerca del cuerpo o sobre el cuerpo", apuntan los árbitros en el campo de observaciones, según destapa Relevo.

"En este caso, el defensor detiene el tiro a puerta con el brazo, que no está muy cerca del cuerpo, haciéndose más grande, por lo que se debería haber concedido un tiro penal", abundan. Eso sí, no creen que Marc Cucurella tuviera que haber visto tarjeta amarilla: "No se requiere ninguna acción disciplinaria", señalan desde la cúpula del arbitraje europeo.

Lothar Matthaus también alza la voz

Kroos no ha sido el único exjugador en alzar la voz contra esta decisión. Lothar Matthäus también ha hablado: "En ese momento dije inmediatamente: ¡penalti claro! Al día siguiente llegó la noticia de que el árbitro de la UEFA había ordenado no pitar un penalti si el brazo colgaba suelto. Por eso dije que la decisión de no sancionar es comprensible. Pero hoy surge la pregunta: ¿no existió realmente esta instrucción? Para aclarar esto me interesarían las declaraciones del árbitro y del VAR".

Matthäus muestra su descontento total con lo que se arbitró aquel día: "Si es cierto que la UEFA ahora admite que fue una decisión equivocada, ¡es evidente que nos han engañado! Entonces la supuesta instrucción fue sólo una excusa. En realidad, es una pena que ahora admitamos lo que todos vieron en aquel entonces", apostilla.

