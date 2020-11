El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que no hay que estar "nervioso" por el futuro de Leo Messi, al que no ve fuera del club, y ha pedido "respeto" a la prensa hacia el argentino, defendiéndole tras sus declaraciones en el aeropuerto sobre el entorno de Griezmann.

"No veo a Messi fuera del club, no hay que estar nervioso por el futuro de Leo. En mi opinión, tiene que estar aquí. Pero no soy la persona que tiene que intentar que Messi se quede aquí. Todavía es jugador del FC Barcelona y nadie puede saber qué pasará en el futuro", dijo en rueda de prensa.

"Entiendo que Leo estuviera cabreado. En mi opinión, hay que respetar mucho más a gente como Messi. Después de un viaje tan largo, y lo de Hacienda, preguntarle por Antoine es una falta de respeto. Puede ser por una intención de vuestra parte de crear polémica", apuntó Koeman.

Ningún problema entre Messi y Griezmann

Lo cierto es que la pregunta que se le hizo fue sobre las declaraciones del tío de Griezmann: "Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil".

"Yo no he visto en ningún momento, en entrenamientos o en el vestuario que haya problema alguno entre los dos. Hay suficientes imágenes de ellos en que trabajan bien, Messi le dio una asistencia... No soy partidario de crear problemas. Son chorradas", reiteró Ronald Koeman.

Suárez no estará contra su exequipo

Un partido, contra el Atlético, que no será el del primer enfrentamiento de Luis Suárez, ausente por contraer coronavirus, ante sus excompañeros. "También tenemos bajas importantes. Cualquier entrenador sabe que puede perder jugadores en partidos de selecciones o por el tema del COVID-19", apuntó Ronald Koeman al respecto.

Sí estará un Joao Félix al que le va gran futuro. "Es un joven con gran futuro por delante. Ha mejorado esta temporada, comparado con la anterior. Es pieza clave en el Atlético, tiene libertad arriba y si no le marcas bien, te puede complicar mucho. Es un jugador con gran futuro", reiteró.

Sin duda, un partido clave para el FC Barcelona, que podría quedar nueve puntos por debajo de los 'colchoneros' en caso de derrota. "Es un partido importante en el que tenemos que sacar un buen resultado, por nuestra manera de pensar y por los puntos", señaló.

"Una Liga es muy larga y pueden pasar muchas cosas. Es un equipo grande que cada temporada lucha por ganar títulos. Son competitivos, tenemos que estar bien y jugar bien para ganar contra ellos", matizó Koeman al respecto.

Además, si ganan en Madrid, irá bien para afianzar sus cambios. "Hemos cambiado cosas en el equipo y si logras un buen resultado mañana, como hicimos ante la Juventus, la confianza existirá todavía más en este equipo, y en la manera de ser y en las cosas que hemos cambiado", argumentó.

De todos modos, destacó el peligro del Atlético de Simeone: "Sabemos que es un partido complicado, contra un equipo fuerte los últimos años. Hay que destacar el trabajo bueno de su técnico, que ha hecho un equipo competitivo. Es partido complicado, pero confiamos en nosotros", aseguró Koeman.