Kiko Rivera: "He estudiado un poco durante la cuarentena para ser representante de futbolistas"

Kiko Rivera ha desvelado que ha estado estudiando durante la cuarentena del coronavirus para convertirse en agente de futbolistas. Así lo ha desvelado en el programa de Antena 3 Espejo Público: su objetivo sería compaginar su vida musical representando a jugadores.

"Me estoy preparando. He aprovechado esta cuarentena para estudiar un poco", ha contado Kiko Rivera. "Me estoy preparando para ser representante de futbolistas", ha dicho el hijo de Isabel Pantoja, reconocido hincha del Sevilla y amigo de muchos jugadores como Joaquín o Sergio Ramos.

Además, el DJ ha contado cómo es su día a día durante la cuarentena por el coronavirus: "Una hora antes de dormir no veo la televisión, no estoy en las redes sociales y leo un libro", ha comentado Kiko Rivera.

'No estoy arruinado'

El artista ha aclarado a Susanna Griso que en ningún caso está arruinado pese a haber cobrado la ayuda de 700 euros de su seguro, "no del Gobierno", ha especificado. Ha contado que tiene ahorros y que su mujer, Irene Rosales, también trabaja. "Lo que ocurre es que al año venía haciendo entre 70 u 80 actuaciones que ahora se han frenado".

Asimismo, ha lamentado profundamente la muerte de Álex Lequio. El hijo de Ana Obregón y él se criaron en La Moraleja: "No teníamos una relación diaria pero hemos pasado muchas aventuras de pequeños porque vivíamos en La Moraleja".

