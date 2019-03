Kiko Casilla: "El Madrid nunca me ha dicho que no pudiese responder en catalán"

"TENEMOS ESPERANZAS DE GANAR LA LIGA"

El portero del Real Madrid ha aclarado que desde el club blanco nunca le han prohibido hablar en catalán en zona mixta tras la polémica suscitada por una pregunta realizada en catalán tras el partido ante el Valencia y que no respondió en catalán. "Lo único que se dijo fue que primero se atendía en castellano a las teles españolas. Me jode a mí y al club, porque el Madrid nunca ha dicho que no pudiese responder en catalán", explicó Casilla.