Kanté, jugador del Chelsea, perdió un tren y acabó cenando, viendo la televisión y jugando al FIFA en casa de unos desconocidos

N'Golo Kanté protagonizó este fin de semana una de las anécdotas más curiosas que se recuerdan por parte de un jugador de la Premier.

World Cup winner, former premier league player of the year, 2 time premiership winner casually joined us to watch MOTD after visiting a local mosque. True definition of being humble. What a man. pic.twitter.com/y14NanXKPn