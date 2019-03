La Juventus gana a la Fiorentina gracias a un gol de Morata

El español Álvaro Morata le dio el triunfo a la Juventus de Turín en el campo de la Fiorentina (1-2), al anotar el tanto decisivo en el 83, pocos minutos después de saltar al campo, y dejó el quinto 'Scudetto' consecutivo juventino a un paso.

Ahora, los blanquinegros turineses podrán celebrarlo matemáticamente si el Nápoles no gana en su visita a la Roma. De momento, el cuadro turinés cuenta con una gran ventaja sobre el segundo, pero no es matemáticamente campeón ya que perdió 1-2 en el San Paolo y venció 1-0 en casa, por lo que necesita otro punto para celebrar el título. Sin embargo, si los napolitanos no ganan mañana ante la Roma, la Juventus será oficialmente Campeón de Italia por la 32ª vez en su historia.

El duelo empezó con buen ritmo y la Fiorentina, que controló más la posesión del balón, protestó por un gol anulado por un milimétrico fuera de juego a Federico Bernardeschi, y rozó el gol poco después con el español Marcos Alonso, cuyo cabezazo terminó fuera por poco.

Tras unos momentos de apuros, la Juventus logró adelantarse gracias a un gran gol del exdelantero del Atlético de Madrid Mario Mandzukic, que marcó con una perfecta volea tras una asistencia del francés Paul Pogba (m. 39). Se trata de la novena diana en Serie A del croata.

En la reanudación, la Juventus desaprovechó una buena ocasión con Pogba. Después, fue castigado por el croata Nikola Kalinic (m. 81), que batió al arquero Gianluigi Buffon, tras un grave error de Leonardo Bonucci. Sin embargo, los blanquinegros lograron reorganizarse inmediatamente y volvieron a adelantarse gracias al español Álvaro Morata (m. 83), que había entrado al campo poco antes y fue el más rápido en llegar en un rechace defensivo para firmar el 1-2.

Los últimos minutos fueron muy intensos. La Fiorentina lo dio todo en busca de una nueva igualada: Kalinic falló un penalti en el minuto 90, y mandó de cabeza un balón al larguero a pocos metros de la portería, desperdiciando la última oportunidad del duelo.

Al final del encuentro, los blanquinegros pudieron celebrar una victoria que sabe a título, ya que deja el quinto 'Scudetto' consecutivo a un punto de distancia.