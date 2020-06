Juan Carlos Unzué, sobre la ELA: "No fue un impacto grande. Mi estilo de vida me ha ayudado a aceptar esta enfermedad"

Juan Carlos Unzué ha explicado en Espejo Público cómo afronta la ELA, enfermedad que le diagnosticaron el pasado verano y que le confirmaron en febrero de este año, como el mismo reconoció en rueda de prensa.

"Se vive con naturalidad. Hay una serie de circunstancias que me ayuda. Mi forma de ser, mi estilo de vida, donde se vive en una montaña rusa en el deporte profesional, toda esa incertidumbre me han ayudado a aceptar y llevar como llevo esta enfermedad. Lo entiendo como parte de mi vida. No me he quejado del montón de cosas buenas que me han pasado en estos 53 años de vida, no me voy a quejar por esto. Ahora voy a tratar de ayudar a otras personas", ha asegurado Unzué.

"No fue un impacto grande. Entiendo que en otra persona sea distinto, yo le pongo sentido en cuanto a que yo ya veía venir algo, algo grave. Mi cuerpo me decía desde hacía dos años que algo pasaba. Cuando me dijo que era ELA tuve la certeza. A partir de ahí, pensé en el presente y en decidir y hacer lo que me apetece, quiero y puedo. Creo que esa ha sido mi filofosía de vida", reconoce el exportero.

Unzué también ha hablado sobre el mensaje que le transmitió Luis Enrique, seleccionador nacional y amigo.

"Ese es Luis, con esa alegría, sarcasmo y esa vitalidad. Esa misma frase me la hizo saber después de la rueda de prensa. Es muy de Luis", ha admitido Unzué.

Unzué: "Si hubiera tenido otro estado de ánimo no lo habría hecho publico"

El exportero ha reconocido que afronta la enfermedad con entereza y que no quiere cargar con más preocupaciones a una sociedad con muchos problemas.

"En la situación especial y excepcional que vivimos ya hay muchos problemas. No voy a meterle yo otra preocupación más. Si hubiera tenido otro estado de ánimo no lo habría hecho publico. Pero me siento bien y fuerte y creo que puedo echar una mano", ha indicado Unzué.

Por último, Unzué habló sobre cómo le ayudan los valores y códigos del deporte a afrontar esta terrible enfermedad.

"La palabra equipo para mí es algo usual. Aparecen todos esos valores que el deporte tiene y el colectivo lo acrecienta. Tú solo no vas a ningún sitio. un equipo llega a ser fuerte porque el que está fuerte tira de los débiles. Y muchas veces los roles se intercambian. El deporte nos ayuda a interiorizar esto. En este mundo del ELA hay mucho compromiso, pero tengo la sensación de que nos tenemos que unir", asegura Unzué.