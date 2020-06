Juan Carlos Unzué anuncia que padece ELA: "Estoy fuerte mentalmente para convivir con esta enfermedad"

Juan Carlos Unzué, exportero y entrenador de 53 año, ha anunciado que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

"Quiero hacer público mi actual estado de salud. El pasado mes de febrero me confirmaron que padezco ELA. Os puedo asegurar que lo llevo bien y estoy fuerte mentalmente para convivir con esta enfermedad. Me siento un privilegiado por lo que me ha dado la vida hasta este momento", explicó Unzué.

Unzué aseguró que su etapa como entrenador ha terminado y que ahora ficha por un equipo muy especial.

"Mi etapa como entrenador ha finalizado. Voy a firmar por un equipo modesto pero de valientes. El equipo de los pacientes de ELA. Voy a tener muchos compañeros y compañeras, somos unos 4.000 en España y el mercado de fichajes tiene mucho movimiento", indicó Unzué.

El exportero confirmó que en febrero le confirmaron el diagnóstico que le habían dado el pasado verano.

"El pasado mes de febrero, la doctora Povedano confirmó el diagnóstico que el verano pasado ya me había dado el doctor Rojas en el Hospital de Sant Pau. Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA", explicó Unzué.