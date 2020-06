Jordi Alba: "La afición del Valencia tendría que respetarme; dejé mucho dinero aquí"

Jordi Alba no acabó muy contento de su nuevo paso por Mestalla tras el Valencia-Barcelona. En concreto, el lateral azulgrana se quejó del trato que recibió de los valencianistas: "No entiendo los recibimientos que me hacen desde hace seis años".

El defensa cree que le deberían tener más "respeto": "Creo que tendrían que tener más respeto por mí igual que lo tengo yo por ellos. Dejé mucho dinero aquí y siempre estaré muy agradecido al club. Pero decidí marcharme al Barcelona, que es de donde soy, y es el mejor equipo del mundo".

Jordi Alba marcó el gol del empate para el Barcelona y en su celebración le cayeron algunos objetos de la grada, pero no quiso decir nada al respecto en zona mixta.