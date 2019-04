Jonathan Barnett, agente de Bale: "Cristiano y Bale son completamente opuestos"

Jonathan Barnett, el agente del jugador Gareth Bale, habla de la relación existente entre el galés del Real Madrid y su compañero portugués Cristiano Ronaldo y señala que son individuos "completamente opuestos".

En una entrevista publicada este lunes por el diario británico 'The Guardian', Barnett indica que los citados jugadores "no salen a cenar cada noche juntos, pero no pasa nada. Entre ellos no hay odio".

De Bale, afirma que se trata de "un chico tranquilo" y agrega que el jugador "puede aprender también un poquito de Ronaldo, quizás interactuando un poco más".

El agente añade que Gareth Bale "quiere su propia vida y la vive. Es un gran jugador, no quiere nada más. Tiene muy buenos patrocinadores, pero toda su vida se basa en ser el mejor futbolista del mundo".

A este respecto, y en alusión a Ronaldo, el representante de Bale dice que su jugador "no quiere ser el mejor modelo del mundo o el mejor vendedor de ropa interior. Ése no es él".

En la misma entrevista, Barnett habla además de cómo ha llegado él mismo a convertirse en uno de los agentes más consolidados del mercado y considera que un representante de futbolistas debe tener una parámetros claros en su profesión: "No busco ser su mejor amigo", asevera.

Considera que no debe haber ningún tipo de interferencia en su relación con el jugador por parte de los padres de éste y, a cambio, él promete cuidar todos los aspectos de las finanzas del futbolista y estar disponible para ellos 24 horas en caso de que tengan cualquier problema.

"Yo hablaré en su nombre y lo soluciono. Pero siempre les digo que no me vengan si el entrenador les dice que son una porquería en el campo", apunta.