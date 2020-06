Joaquín explica por qué no llegó a fichar por el Real Madrid: "Lopera exigía algo más que dinero..."

El extremo del Betis, Joaquín Sánchez, dice que "estuve esperando hasta el último momento la llamada de Luis Enrique para la Selección Española". Reconoce que "es algo que me gustaría hacer y la esperanza siempre está", pero "soy realista y sé que está muy complicado".

El atacante verdiblanco reconoce que "la aparición de las redes sociales y el no tener vergüenza me están permitiendo hacer otras cosas". Sobre su futuro, dice que "no me he planteado hacer nada diferente en el futuro pero lo que sí tengo claro es que cuando me retire quiero tener una vida laboral muy activa".

Joaquín Sánchez asegura que "a lo largo de mi vida he tenido momentos complicados y la gente siempre espera de mí verme con una sonrisa". Como la época que peor lo ha pasado, en lo personal dice que "fue el fallecimiento de mi tío, que fue el artífice de que yo pudiera vivir este sueño".

Al margen de Sevilla, Joaquín dice que "en Málaga viví una etapa preciosa, sobre todo el segundo que acabó jugando la Champions con el Milan y viendo en La Rosaleda al Borussia y al Milan".

El atacante gaditano bromea con el detective que le puso Lopera, ya que "era tan bueno que nunca llegué a conocerle".

Además, también recordó el famoso episodio de la fiesta de Halloween y la aparición de Lopera: "Cuando le vi entrar me quedé helado y lo gracioso fue que empezó a decirme: Joaquín, muy empiezas tú".