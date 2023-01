Javier Tebas, sobre la Kings League: "Como circo me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol"

La recién creada Kings League, competición ideada por Gerard Piqué e Ibai Llanos, no parece entusiasmar mucho a Javier Tebas. El presidente de LaLiga se ha mostrado bastante escéptico con esta novedosa competición y ha asegurado que "como circo me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol".

Durante la presentación de la segunda edición del programa Global Players, Tebas ha cargado contra la competición ideada por Piqué e Ibai Llanos.

"Esto es como si comparas que si Pasalabra puede ser competidor de LaLiga. Lo único que se parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de enigma en LaLiga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. He leído que se compara y se equivocan. Twitch es una red social abierta, gratis, en el fútbol hay que pagar todos los meses y eso hace que sea muy diferente. Esta pregunta me la hacéis dentro de seis meses, ya veremos lo que hablaremos de la Kings League", ha indicado Tebas.

"Recuerdo cuando Ibai Llanos y Piqué compraron los partidos del PSG porque Messi se fue, compraron dos o tres temporadas. Dos partidos retransmitieron. Y pareció cuando lo habían comprado que aquello había sido la revolución. Dos partidos. No quiero decir que esto dure dos partidos, pero tengamos perspectiva de lo que hay lo que no hay. Pasapalabra tiene mucha audiencia, pero es televisión en abierto, horarios diferentes... Todo diferente. Lo único que se parece es que hay un balón que se mete en un campo como el de LaLiga Promises. El enigma, todas estas cosas... Como circo me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol", sentenció el presidente de LaLiga.

La respuesta de Piqué a Tebas: "La bomba que se viene... es una cosa de locos"

Gerard Piqué, exjugador del Barcelona y que anunció su retirada antes del Mundial de Qatar, no ha tardado en responder al presidente de LaLiga. A través de su cuenta de Twitter, el exjugador catalán ha anunciado una "bomba que se viene el próximo domingo".

"Bienvenidos al circo de la @KingsLeague. La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac", ha indicado Piqué en clara alusión a las palabras de Javier Tebas.