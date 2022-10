Un informe desvela abusos sexuales y emocionales a las jugadoras de la Liga estadounidense

Un año después de que un informe de The Athletic desvelara un acoso generalizado a las futbolistas de la National Women's Soccer League (NWSL), ha visto la luz un informe que ha investigado esos abusos contra las jugadoras.

La investigación, de más de 300 páginas, detalla la existencia de abusos de forma "sistémica" y denuncia que ni la Federación (US Soccer) ni la Liga Nacional (NWSL) proporcionaron un entorno seguro para las futbolistas.

"Nuestra investigación ha revelado una liga (NWSL) en la que el abuso y la mala conducta (abuso verbal y emocional y mala conducta sexual) se habían vuelto sistémicos, abarcando múltiples equipos, entrenadores y víctimas", se explica en el informe publicado y que está dirigido por la exfiscal general interina Sally Q. Yates.

Durante la investigación, basada en más de 200 entrevistas, se advierte de que el abuso en la NWSL "tiene sus raíces en una cultura más profunda en el fútbol femenino, comenzando en las ligas juveniles, que normaliza el entrenamiento verbalmente abusivo y desdibuja los límites entre entrenadores y jugadoras".

"En más de 200 entrevistas, escuchamos informe tras informe de diatribas implacables y degradantes; manipulación que trataba de poder, no de mejorar el rendimiento; y represalias contra quienes intentaron presentarse", subraya este informe.

Y la cosa no queda ahí, ya que el informe advierte que "aún más inquietantes fueron las historias de conducta sexual inapropiada".

"Las jugadoras describieron un patrón de comentarios cargados de contenido sexual, insinuaciones sexuales y tocamientos sexuales no deseados, y relaciones sexuales coercitivas", señala el informe independiente dirigido por la exfiscal general interina Sally Q. Yates.

El informe señala que los equipos, la Liga y la Federación "no solo fracasaron sistemáticamente a la hora de responder de forma adecuada cuando fueron confrontados con denuncias de las jugadoras y muestras de abuso, sino también a la hora de instaurar medidas para prevenirlo y afrontarlo".

Tres entrenadores en el punto de mira

El informe que ha destapado los abusos en el fútbol estadounidense hace especial hincapié en tres entrenadores: Paul Riley, Rory Dames y Christy Holly.

Especialmente grave es lo que se denuncia de Rory Dames. Y es que las jugadoras en el juvenil Eclipse Select Soccer Club denuncian que las llamaba "putas", "retrasadas" o "culo gordo" y que "en múltiples ocasiones cruzó la línea de las relaciones sexuales".

La NWSL reacciona al informe: "Son hallazgos desgarradores y preocupantes"

La National Women's Soccer League no ha tardado en reaccionar a las graves acusaciones del informe y asegura que harán "todo lo que esté a su alcance para garantizar que todas las jugadores, en todos los niveles, tengan un lugar seguro y respetuoso".

"Estos hallazgos son desgarradores y profundamente preocupantes. El abuso descrito es imperdonable y no tiene lugar en ningún campo de juego, en ningún centro de entrenamiento o lugar de trabajo. Como organismo rector nacional de nuestro deporte, US Soccer está totalmente comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que todos los jugadores, en todos los niveles, tengan un lugar seguro y respetuoso para aprender, crecer y competir", señaló la presidenta de US Soccer, Cindy Parlow Cone, en un comunicado.

"Queremos agradecer a las jugadoras, staff y personas interesadas por la cooperación con las investigaciones. Sabemos la ansiedad, tensión mental y el trauma que ha ocasionado esto en varias jugadoras. Admiramos el coraje de todas aquellas que se atrevieron a contar su historia. Es importante mantener la confianza entre la liga y las jugadoras, y prometemos que aprenderemos de los lamentables hechos ocurridos en el pasado", señala el comunicado.