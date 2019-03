Infantino: "Hay que derribar los muros entre continentes"

El secretario general de la UEFA, Gianni Infantino, destacó el potencial futbolístico que tiene cada confederación de la FIFA, apostó por "derribar los muros entre continentes" y se comprometió a que "Europa haga más por todo el mundo". "Tenemos que volver a hablar del fútbol y para ello necesitamos un líder fuerte, pero un líder solo no lo consigue, los necesitaré a todos", dijo Infantino ante el Congreso Extraordinario de la FIFA, en el que se postula como presidente y al que se dirigió en italiano, inglés, español, francés y portugués.

En su intervención, en la que apuró 13 de los 15 minutos de los que disponía, el ítalo-suizo destacó que "en Europa el fútbol está desarrollado, pero también hay ricos y pobres", por lo que "hay que derribar los muros entre los continentes".

"Me comprometo a que Europa haga más por el mundo. Tenemos expertos que pueden ayudar. Europa es donde me dieron la oportunidad de formarme y trabajar. En los últimos 7 años se triplicaron los ingresos de la UEFA, cuando hablo de cifras créanme. Si la FIFA genera 5.000 millones, por qué no se pueden distribuir 1.200 millones. El dinero de la FIFA debe ponerse al servicio de desarrollo del fútbol", aseguró.

Intantino repasó ante el Congreso el periplo de su vida y lo asemejó al que ha realizado durante la campaña electoral, que le ha permitido viajar por todos los continentes y "aprender la pasión por el fútbol en Sudamérica" y comprobar "lo que el fútbol ha aportado en Robben Island". "He visitado muchos países africanos y veo lo que se puede conseguir en África. La FIFA puede invertir en desarrollo. El mundo tiene que dar las gracias a Sudamérica por el fútbol. Es la confederación más pequeña pero la más grande por el fútbol que tiene. Tenemos que ayudarlos a mejorar", apuntó.

En su exposición también quiso referirse expresamente a las peculiaridades de la CONCACAF, de Asia y de Oceanía. "El italiano es el idioma en el que mis padres me trasladaron los principios de la disciplina. Enseguida me enseñaron los valores de la vida. Luego crecí en la Suiza alemana y aquí aprendí el orden la disciplina. Pasé a la suiza francesa y aprendí la igualdad, la fraternidad y la libertad", dijo en el inicio de su intervención previa a las votaciones.