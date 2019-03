Ibrahimovic: "No soy arrogante. Tengo seguridad en mí mismo"

Tras jugar cuatro temporadas en el PSG, el delantero sueco, que llegó al equipo dirigido por el portugués José Mourinho a principios de verano, debutará con el conjunto de Old Trafford el próximo domingo en un partido contra el Boernemouth.

El internacional sueco ha sido criticado en numerosas ocasiones por su arrogancia, tras hacer algunas polémicas declaraciones como que "un mundial sin mí no merece la pena verlo" o "no necesito el balón de oro para saber que soy el mejor". Pero Ibra sostiene que la gran confianza que tiene en sí mismo debería verse como una virtud y no como algo negativo."Soy una persona normal; la gente tiene la imagen de que soy un chico malo, tienen curiosidad, ¿Cómo es Zlatan?", comentó el delantero.

A pesar de la imagen que transmite el futbolista, explicó que es "un hombre familiar" y que cuida de los suyos, si bien reconoció que cuando salta al campo es "un león". "Esa es la gran diferencia", apuntó.

"No creo que sea arrogante en el sentido que la gente piensa. Soy una persona segura. Creo en mí mismo y eso no es arrogancia. Pienso que es una fortaleza para el ser humano", indicó, para concluir asegurando que tiene "una meta" y trabaja "duro por ello".