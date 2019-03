Guus Hiddink pide a sus nuevos jugadores que "se miren al espejo y sean ultra críticos"

El holandés Guus Hiddink, nuevo entrenador del Chelsea, ha pedido este miércoles a sus jugadores que "se miren al espejo" y que sean "ultra críticos" para salir de la actual crisis de resultados, que ha dejado al conjunto londinense al borde del descenso en la Premier League.

"No debería estar aquí a mitad de temporada. Eso significa que las cosas no están yendo bien. Pero, pese a eso, estoy encantado de estar de vuelta. Hace unos años estuve en esta misma situación", dijo Hiddink, nombrado técnico del conjunto londinense el pasado 19 de diciembre, en su primera rueda de prensa desde su llegada al banquillo 'Blue'.

El holandés, de 69 años, afronta su segunda etapa como entrenador interino del Chelsea, conjunto del que ya tomó las riendas durante tres meses en el curso 2008/2009 en sustitución del brasileño Luiz Felipe Scolari. Hace seis años, Hiddink lideró a los 'Blues' al título de la Copa de Inglaterra (FA Cup) y a las semifinales de la Liga de Campeones, en un final de campaña en el que el club acabó en tercera posición en la Premier.

"Me reuní con la plantilla ayer (martes) y hablamos un poco del pasado, de la razón por la que estoy aquí y de la situación actual del equipo. Pero también les he dicho que estas cosas suceden en el fútbol y que quiero que todos se miren en el espejo, no solo durante un segundo, sino un rato largo", afirmó. El conjunto del suroeste de la capital británica, vigente campeón de la Premier, es decimoquinto en la clasificación, tres puntos por encima del descenso.

Hiddink insistió que el club intentará acabar la temporada entre los cuatro primeros, puesto que "matemáticamente es posible", pero que será una "misión muy complicada". "La Premier es una liga muy competitiva. Aquí cualquier equipo te puede ganar. Finalizar en cuarta posición es matemáticamente posible, aunque será muy difícil", sostuvo el neerlandés, que descartó en un principio recurrir al mercado de traspasos de enero. "Vamos a ver qué sucede estos días. Lo importante ahora es intentar hacerlo lo mejor posible en los primeros partidos", dijo Hiddink.

El antiguo técnico de Real Madrid, Valencia y Real Betis, entre otros, destacó la labor de su predecesor, el portugués José Mourinho: "Si te fijas en sus estadísticas en los últimos años ves que son impresionantes. Ganó muchos títulos. Sin embargo, estas cosas pasan en el fútbol.

La gente toma decisiones y yo vengo al club cuando me lo piden", señaló. "Ahora espero que los aficionados apoyen al equipo tal y como lo hicieron en el últimos partido (victoria 3-1 sobre Sunderland). Es el momento de que los jugadores tomen la iniciativa", instó Hiddink.