Guardiola: "A veces es mejor perder 1-0 que empatar 0-0"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que no tiene la "sensación" de que su equipo haya jugado mal este martes en la derrota de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Tottenham (1-0), y ha afirmado que han "controlado" el juego.

"Cuando no juego bien lo digo, pero no tengo esa sensación hoy. Ellos son un equipo que presiona mucho, pero no han podido cuando hemos llegado tantas veces al ataque", declaró el preparador catalán tras el partido en el nuevo White Hart Lane.

Además, considera que esta derrota no es peor que la sufrida la pasada temporada ante el Liverpool. "La temporada pasada fue mucho peor. Excepto por algunas ocasiones que hemos concedido en jugadas a balón parado y a la contra, hemos controlado el partido y hemos jugado bastante bien. Me habría gustado marcar un gol, pero la situación es la que es", concluyó.

Por último, asegura que a veces "es mejor perder que empatar": "Con la derrota te exiges meter goles, mientras que con el empate no sabes si atacas o defiendes".