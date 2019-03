Guardiola: "No perdimos por el césped en Madrid"

Pep Guardiola, técnico del Bayern Múnich, ha asegurado que su equipo no perdió la ida de las semifinales ante el Atlético de Madrid por el estado del césped del Calderón, pero sí reconoció que la hierba alta no benefició su circulación de balón.

"Dije unas tres o cuatro veces que debíamos adaptarnos, que el Atlético podía poner la hierba como quisiera. No sólo gana en el Calderón, también fuera, y ahí no pone la hierba. Tras el partido dije que fue un pelín lento en la circulación. Ellos lo utilizan y hacen bien. Nosotros trataremos de jugar lo más rápido posible, porque si el balón llega más rápido tendremos más posibilidades. Decide la UEFA", indicó Guardiola.

El entrenador catalán extendió su explicación sobre el terreno de juego: "He tenido gran culo de jugar y de ganar con brisa y no siempre con temperaturas perfectas, con sol... El que se adapta gana, el que no, no gana.... Ya nos conocemos. Pero no pongan en mi boca argumentos que no dije. El Atlético hizo muy bien muchas cosas y el Bayern también hizo cosas bien y no marcó".

Guardiola reconoció que en el Bayern nunca ha aspirado a jugar como en el Barcelona ya que hay que adaptarse a los jugadores y la plantilla.

"Al fútbol se gana de muchas maneras, pero lo primero de todo es que yo quiero el balón. Hasta el último día de mi carrera. Simeone y yo somos hijos de lo que hemos visto y de lo que nos han enseñado. Luego lo hacemos nuestro. ¿Cómo se le mete mano al Atlético? Es muy difícil, pero de eso se trata. Es el reto. También jugué una semifinal en el Bernabéu contra Mourinho, la hierba estaba alta y ganamos", indicó Guardiola.

Por otra parte, reconoció lo difícil que es jugar ante el "compacto" Atlético, y destacó la calidad de sus centrocampistas por los que "juegan tan bien". "Es muy difícil meterle mano a este equipo", dijo. "Cierran pasillos interiores muy bien. Sin pasar por dentro es muy difícil atacar ante diez", manifestó.

"Es difícil jugar contra el Atlético. No te dejan espacios. Pero lo daremos todo para superar a la defensa", expuso. "Intentaremos atacar con todo el equipo y no encajar, y que no nos salgan a la contra", continuó.

El exazulgrana explicó que en este tipo de partidos "el mínimo detalle marca la diferencia", pero que aún así tienen "mucha fe". "No debemos pensar en el número de goles que tenemos que hacer, primero necesitamos defender bien y controlar el partido", aseveró, antes de mostrarse "contento" de que Fernando Torres "vuelva a disfrutar su juego". "Es un jugador que al espacio es muy peligroso", apuntó.