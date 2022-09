Guardiola manda un mensaje de confianza en Lopetegui: "Con un par de buenos resultados se tira para adelante"

El Manchester City goleó ayer al Sevilla en el Sánchez Pizjuán en su debut en la Champions League. El equipo de Guardiola agudizó la crisis del Sevilla con un gran Haaland, pero Guardiola quiso defender a Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla que también se encuentra en el foco de las críticas.

"Es difícil juzgar al rival porque no quiero que se me malinterprete. Primero, porque Julen es mi amigo y ahora están en una situación difícil, que yo también he vivido. Es cuestión de estar juntos y apretar los puntos, y con un par de buenos resultados se tira para adelante", explicó el técnico catalán tras el partido.

Además, Guardiola no quiso menospreciar el trabajo del rival y señaló que en los primeros minutos de cada parte el Sevilla fue mejor que su equipo. "Cuando Isco, Papu... empiezan a jugar, lo hacen bien. Hemos sufrido un poco en los primeros cinco minutos de la segunda mitad, pero hemos metido cuando mejor estaban", destacó.

En cuanto a su equipo, el entrenador del Manchester City hizo hincapié en la importancia de ganar en el debut en Champions y elogió a sus jugadores, entre ellos, a Haaland destacando de él que "siempre está en el sitio correcto, en el momento justo, ni un segundo antes ni uno después".

Lopetegui analiza la derrota

En rueda de prensa, Lopetegui no negó que el equipo vive momentos difíciles con 1 punto de 12 en LaLiga y la derrota en el debut de Champions, una crisis que se acrecienta por los pitos de la afición. "No estamos en nuestra velocidad de crucero por muchos motivos. La única manera de dar la vuelta es pensar en que en la Liga restan 102 puntos y cinco partidos en Champions. La única manera de salir de esta dinámica se hace desde dentro del vestuario. Nos subiremos al avión hacia Barcelona pensando en ganar los tres puntos", expresó sobre el próximo partido.

En cuanto a su situación, el técnico subrayó que no está pendiente "de lo que pueda pasar" y que piensa que ahora también debe "convencer a este grupo de su capacidad para ser competitivos". De hecho, Lopetegui coincidió en su análisis con Guardiola insistiendo que, aunque el City fue mejor y mereció ganar, cuando tenían "un equipo más profundo llegó el 0-2".