Guardiola, sobre las lesiones de ligamento cruzado: "Te hacen viajar a Asia y América..."

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, lamenta las bajas que arrastra su equipo de cara a la Supercopa de Europa ante el Sevilla. El catalán apunta claramente a la ausencia de descanso de los profesionales; "Tenemos cuatro bajas importantes. Mira cuántos cruzados ha habido en este inicio de temporada. La gente no ha tenido descanso. Te hacen jugar partidos muy duros en pretemporada, con muchos viajes. La gente cae y vuelve a caer".

"Si no está Courtois, ya habrá otro, y si no está Militao, pues otro, o Kevin, pues ya habrá otro..."

El belga De Bruyne, de hecho, estará ausente durante varios meses: "Tenemos que decidir en los próximos días si se opera o no. Si se opera serán tres o cuatro meses. Perderle tanto tiempo es muy duro para nosotros, tiene una calidad especial. Tendremos que buscar reemplazos con diferentes cualidades, porque la suyas son únicas. Seguro que encontraremos la solución porque tenemos un gran equipo".

"Es una putada lo de De Bruyne. Es lo que hay. En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido contra el Skonto de Riga. Ahora te dan cuatro días. Y al final mira cuantos cruzados... Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque 'show must go on'. Y si no está Courtois, ya habrá otro, y si no está Militao, pues otro, o Kevin, pues ya habrá otro. Porque acabas la Champions y se van dos semanas con las selecciones y luego el año próximo el Mundial de Clubes en Estados Unidos con 37 equipos. Es demasiado, adaptarse, tirar, entrenar muy poco y energía en los partidos. Esto es una batalla perdida hasta que los jugadores se planten y digan 'no jugamos'. Y encima ahora metiendo más minutos, 110 o 112... ", ha lamentado Guardiola en Movistar.

Elogia al Sevilla

El técnico del Manchester City acepta con "naturalidad" acudir como favorito a una final como la de la Supercopa de Europa ante el Sevilla. Sin embargo, tiene claro que el equipo hispalense "cuando juega bien, gana": "Para estar en este partido tienes que haber ganado la Champions o la Europa League, lo que no es fácil. Quizás para el Sevilla es más sencillo, porque han ganado la Europa League muchas veces", ha señalado Pep en rueda de prensa.

"Tienen carácter, resiliencia. Tengo la sensación de que es un equipo que puede ser muy peligroso contra nosotros. A mí me hace muy feliz jugar este partido, porque eso quiere decir que ganamos la Champions. Ahora hay que aprovechar esta oportunidad, porque nunca sabes cuándo volverás a tenerla", ha abunado el técnico.

El entrenador español no quiso hablar en la conferencia de prensa previa al encuentro que se jugará en Atenas de favoritos para el partido e insistió en sus quejas por lo apretado del calendario y el escaso descanso de los jugadores: "Solo hemos jugado un partido, no se puede hablar de favoritos. Quizás el Sevilla tiene una gran oportunidad, pero los jugadores no han descansan ni mental ni físicamente lo suficiente estos días. El calendario te obliga a jugar partidos importantes contra rivales duros sin descanso".