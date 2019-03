Griezmann: "Teníamos ganas de ganar aquí"

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, ha terminado el partido de la Liga de Campeones contra el Galatasaray con dos goles, los del triunfo por 0-2 del conjunto rojiblanco, pero con un "poquito de rabia" por la última ocasión fallada en el encuentro disputado en el Ali Sami Yen, y que le ha privado de completar un triplete de goles.

"Sabíamos que era importante ganar el primer partido de la fase de grupos. Estamos contentos por los tres puntos y ahora a casa y pensar en el sábado. Aparte de los goles, un poco de rabia por la ocasión que he tenido. He visto a Torres pero no he tenido la mente fresca para dársela", ha comentado sobre la ocasión que tuvo en los minutos finales para lograr un 'hat-trick'.

Griezmann ha afirmado que era importante ganar en Estambul. "Salimos a todos los partidos a ganar. Estamos contentos con el nivel que hemos dado y ahora toca seguir así. Estoy contento con mi rendimiento y el trabajo del equipo. Teníamos ganas de ganar aquí por lo que pasó el año pasado. Diego me dio mucha libertad. Siempre intento hacerlo lo mejor posible", ha indicado.