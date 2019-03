Griezmann: "El objetivo es ganar todas las competiciones y la Liga es importante"

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann aseguró este miércoles en una rueda de prensa que la Liga es "importante" para el equipo, aunque tengan tres puntos de desventaja con el líder, el Barcelona, que podrían ser seis si los azulgranas ganan su partido aplazado contra el Sporting de Gijón.

"El objetivo es ganar todas las competiciones que jugamos, y la Liga es muy importante. La jugamos todos los findes y es importante para nosotros, ahora a ver lo que pasa. Nosotros seguimos a lo nuestro, ganar todos los partidos, y luego veremos cómo estamos", aseguró el jugador en un acto publicitario.

Para el delantero francés, el Atlético lleva "buen camino" y no quiso plantearse si una temporada sin títulos pudiera definirse como un fracaso. "Hasta ahora llevamos buen camino, dándolo todo y si mejoramos los puntos y las cosas del año pasado, estaré contento. Prefiero estar arriba y no pensar que será un fracaso si no ganamos un título", manifestó.

Griezmann aseguró que el equipo está "bien", tanto físicamente como a nivel de "confianza" tanto para afrontar la Liga como para el regreso de la Liga de Campeones, cuyos octavos de final contra el PSV Eindhoven holandés disputarán en dos semanas. "Tenemos una semana larga, a trabajar bien y ya veremos cómo estamos en Holanda. Yo confío en el trabajo del 'profe' y de los jugadores", dijo.

El delantero también se pronunció sobre la salida de su compañero colombiano Jackson Martínez y aseguró que el equipo tiene "muchas variedades", tanto con Fernando Torres como con los argentinos Luciano Vietto y Ángel Correa. "Jackson es un gran jugador, le costó adaptarse como a mí el año pasado. Tuvo una oferta para todo el mundo era lo mejor y ya está. Se vino a despedir y la gente le dio un fuerte abrazo", explicó el futbolista rojiblanco, que no se ve fuera del equipo madrileño. "Estoy bien aquí, estoy a gusto. Quiero seguir y creo que la intención del club no es venderme, así que no me voy a ir", dijo Griezmann.

A nivel particular, el francés dijo que no se siente presionado por su papel en el equipo, del que es el máximo goleador. "Cada uno aporta lo suyo dentro y fuera del campo, y esa es la fuerza del equipo", dijo el francés, que aseguró sentirse "cómodo" sea en la delantera o en la banda, aunque prefiere el centro del ataque. "Estoy cómodo dentro del campo, siempre quiero jugar, me da igual al posición, de delantero o en la derecha, pero creo que tengo más preferencia por dentro, porque hay más posibilidades y más libertad", valoró el atacante.

Griezmann participó este miércoles en la presentación del móvil Huawei P8 Lite personalizado con los colores del Atlético y una bufanda rojiblanca junto el director de ventas de Huawei España, Sergio Harguindey, en un acto en el que también estuvo presente el director deportivo del Atlético, José Luis Pérez Caminero.