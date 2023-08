Gobierno y oposición piden la salida inmediata de Luis Rubiales de la Federación

Han pasado cinco días desde que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol besase a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas del mundial de fútbol femenino. Y lejos de enfriarse la polémica, Rubiales cada día está más acorralado. No solo por la opinión pública, también porque ya acumula cinco denuncias en su contra y la petición de casi todos los partidos políticos de que se marche. Porque en este asunto, gobierno y oposición están de acuerdo: Rubiales debe dimitir.

El Gobierno avisa: si no actúa la Federación lo hará el CSD

El Partido Socialista fue el primero en reaccionar, con el ministro de Cultura en funciones tachando el gesto de Rubiales de "inaceptable". Unas declaraciones que realizaba poco después del partido en el que España se hizo con el Mundial. Ayer Miquel Iceta volvía a manifestarse, y esta vez con mucha más dureza. Afirmaba que si la federación no tomaba las decisiones oportunas "lo hará el Consejo Superior de Deportes". Aunque insistía en que le gustaría que la reacción partiese de la propia federación, y que así "demostrase a la opinión publica que hay comportamientos y actitudes que no se pueden producir".

Otros dos ministros socialistas en funciones se han manifestado esta misma mañana en el mismo sentido. María Jesús Montero también ha apelado a la federación y ha tachado de "impresentable e intolerable invadir la intimidad de esta manera". Ha recordado algo importante en este caso, que el gobierno no tiene competencias para cesar directamente a Rubiales. Asegura Montero que aunque se sienten interpelados "sus competencias son las que son". Félix Bolaños también ha plasmado el argumentario socialista, en declaraciones a los medios de comunicación desde París, donde ha asegurado que la situación no puede quedar así.

Sumar y el Partido Popular piden la dimisión de Rubiales

Desde Sumar, su portavoz, Ernest Urtasun también ha verbalizado esa petición de renuncia del presidente de la RFEF: "Rubiales debería haber presentado su dimisión". A estas declaraciones en RNE ha añadido que fue un caso de "machismo intolerable" que, además, empañó la victoria del futbol femenino. Precisamente el partido de Yolanda Díaz ya presentó el martes por la noche una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes por agresión sexual. Además la vicepresidenta segunda en funciones - según ha confirmado Urtasun - se reunirá con el sindicato FutPro el próximo lunes. FutPro es precisamente el sindicato a través del que se manifestó Jenni Hermoso ayer.

El Partido Popular también ha sentenciado a Rubiales. Borja Sémper en una entrevista a RNE ha afirmado que "el único que no se ha dado cuenta de que su mandato ha terminado es Rubiales". Y ha añadido: "dimita o le hagan dimitir". Sémper ha apelado al gobierno en funciones, dice que "tiene una patata caliente que debe resolver". Y ha sido crítico con la Moncloa, porque asegura que no da la sensación de que se esté resolviendo con la claridad y la contundencia que la sociedad exige. El gobierno está interpelado para tomar una decisión y no va a quedar otra que la dimisión o el cese.