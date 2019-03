El Getafe vuelve a Segunda división tras perder contra el Betis

El Getafe, al que le valía ganar en el estadio Benito Villamarín para asegurarse una temporada más su presencia en la Liga BBVA, no cumplió con ese requisito y, con la derrota ante el Real Betis (2-1), desciende a Segunda tras doce campañas consecutivas en la máxima categoría. El conjunto getafense tuvo poca pólvora durante todo el partido y cuando intentó la reacción ya lo tenía todo adverso, tanto en el estadio sevillano como en Gijón, donde ganaba el Sporting.

El equipo madrileño salió como se preveía, con ganas de ser el protagonista para llevarse los tres puntos y con ellos no tener que estar pendiente de lo que hiciera el Sporting y el Rayo, aunque se encontró con un rival que, pese a su tranquilidad clasificatoria, no reservó nada en su alineación. Los hispalenses querían acabar bien la campaña de su reencuentro con la máxima categoría y además había connotaciones especiales como el intento del delantero canario Rubén Castro de acabar el torneo como el máximo goleador nacional o las despedidas del técnico Juan Merino y del punta Jorge Molina.

La afición verdiblanca, que también despedía en este partido la grada de Gol Sur, que será demolida en los próximos meses para construir una nueva, tampoco mostró un especial cariño por el Getafe, al recordar hechos históricos entre ambos equipos que acabaron con el sevillano en Segunda y también por el hermanamiento que recientemente les ha unido al Sporting, que la pasada campaña ascendió en este campo.

Los del argentino Juan Eduardo Esnáider empezaron pronto a tener malas noticias desde Gijón y Vallecas sin que en Sevilla el Betis pasara por grandes apuros en su defensa, aunque un remate de cabeza del delantero serbio Stefan Scepovic sí que estuvo cerca de sorprender al meta Dani Giménez, titular este domingo por la sanción de Antonio Adán.

Peor se le pudieron poner las cosas a los visitantes cuando rebasada la media hora Jorge Molina estuvo cerca de batir al portero Vicente Guaita, quien lo impidió en una buena salida, y cuando al lance siguiente los locales reclamaron un penalti por mano del lateral uruguayo Álvaro Pereira que el árbitro no consideró. De cualquier forma, el partido se fue al descanso con la sensación de que el Betis no había forzado demasiado pero que sí lo justo para que el adversario no estuviera todo lo fluido necesario para llevar el control del choque y el peligro a la portería rival.

En la segunda parte se vio desde su arranque otro ritmo, el partido se abrió por la necesidad del Getafe de marcar y porque el Betis encontró espacios para crear peligro. Stefan Scepovic tuvo una clarísima dentro de área chica para poner el 0-1, pero otra vez Dani Giménez lo evitó y muy poco después el central argentino del Real Betis Germán Pezzella no perdonó con un certero cabezazo al que no pudo llegar Guaita.

El 1-0 complicó mucho mas el objetivo de los getafenses, que intentaron reaccionar con cambios desde el banquillo y que sí empezó a rematar con asiduidad sobre la meta local pero ya con el reloj en su contra y más cuando se señaló un penalti por derribo al belga Charly Musonda y éste fue transformado por Ruben Castro.

A ello se le unió poco después la expulsión con roja directa del argentino Emi Buendía por una fuerte entrada cuando restaba un cuarto de hora para que se llegase al tiempo reglamentario. El gol de Álvaro Medrán en el minuto 84 recortó las distancias, pero al Getafe le hacían falta dos más para lograr la salvación y no llegaron.