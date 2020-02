Gerard Piqué: "Tirarnos las cosas a la cara de ahora a final de temporada, no ayuda"

Gerard Piqué se mostró muy claro tras la derrota en San Mamés y la eliminación de la Copa del Rey. El central avisó que no les va a ayudar entrar en una guerra de unos contra otros, al ser preguntado por el choque entre Messi y Abidal.

"Cada uno sabe lo que ha hecho bien y no. A partir de ahí hay que seguir trabajando, no tirarnos las cosas a la cara de ahora a final de temporada, porque no ayuda. Tenemos capacidad para seguir ganando y en eso estamos trabajando cada día, en encontrar esas sensaciones y un juego que cada día se está viendo más la idea del míster. La unidad en el vestuario es máxima", indicó Piqué.

Pese a la derrota y eliminación ante el Athletic, Piqué cree que la imagen del equipo fue buena.

"Creo que el equipo ha dado un golpe encima de la mesa por juego y sensaciones. A pesar de la derrota, impactante nos vamos contentos por las sensaciones del equipo. Esperamos jugar a este nivel en los siguientes partidos para pelear por la Liga y la Champions", explicó Piqué.

"Creo que hemos vuelto a tener el balón en muchas fases del partido. Hemos generado ocasiones con la posesión. Hemos vuelto a ser nosotros. Eso a pesar del golpe duro y de la derrota, de cara a lo que queda, Liga y la Liga de Campeones, lo más importante son estos brotes verdes positivos", apuntó el central azulgrana.

"En la primera parte, quizá hemos hecho alguna perdida muy peligrosa en nuestra área y hay que intentar mejorar. En la segunda hemos jugado bien y hay que estar más acertados de cara a gol. Si hubiéramos metido alguna, hablaríamos de otra cosa", apuntó Piqué

Cuestionado por la continuidad de Messi la próxima temporada, Piqué indicó que es una pregunta para el argentino, no para él.

"Ha demostrado en muchas ocasiones que es culé, que Barcelona es su casa y que no tiene intención de irse. El ruido alrededor de este club lo hay cuando no ganas. En los últimos meses ha costado ganar. Las sensaciones no han sido tan buenas y empieza a haber especulaciones. La implicación de todos los jugadores, no sólo de Leo, es máxima y hay que quedarse con eso", concluyó Piqué.