Gerard Piqué, sobre la situación del Barcelona: "El club ahora mismo está como está, era necesario darle una vuelta a esto"

Tras el partido entre Barcelona y Dinamo de Kiev de la Champions, Gerard Piqué compareció ante los medios y dio su opinión sobre la actual situación que atraviesa el club azulgrana, presidido por una comisión gestora tras la dimisión de Bartomeu y con unas elecciones a celebrar en diciembre.

"El club ahora mismo está como está, es decir, está en un proceso de muchos cambios, creo que era necesario darle una vuelta a esto. Era obvio que la tendencia era decreciente y que estábamos cada año un poco peor", aseguró Piqué.

"Ahora hay que darle tiempo, en un club como el Barça nunca hay un año de transición, siempre estamos obligados a ganar, entonces no tenemos mucho tiempo. Ahora habrá elecciones, una nueva Junta y con ello habrá un cambio que en los próximos meses se va a ir viendo. Nosotros a seguir compitiendo sabiendo que no será un año fácil por muchas circunstancias, no solo por lo que está pasando en el club", opinó Pique.

"Este año no será fácil, pero estamos confiados que podemos hacer grandes cosas"

En lo puramente deportivo, Pique aseguró que ve al equipo mejor que al inicio de temporada.

"Las sensaciones son mejores, hay gente joven, gente nueva que está dando dinamismo al equipo. Es normal que no nos den como candidatos después de los últimos años, hay un gran grupo y hay que trabajar. Este año no será fácil, pero estamos confiados que podemos hacer grandes cosas", indicó Piqué.

Respecto al duelo ante el Dinamo de Kiev, Piqué señalo: "Ha habido momentos en los que la presión no ha sido buena, no estábamos coordinados. En Champions todo equipo tiene el nivel por mucho que tengan bajas. A sufrir, cosa que hoy no esperábamos. En Champions tenemos una buena dinámica y en Liga tenemos que darle la vuelta".