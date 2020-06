Gerard Piqué: "Cuando puse el 'se queda' ya sabía que Neymar se iba"

Gerard Piqué compareció en la previa de la Supercopa de España y explicó todo el asunto Neymar y el trasfondo del tuit que publicó asegurando que el brasileño se iba a quedar en el Barcelona.

"No me arrepiento del 'Se queda'. El sentido era intentar retener a un jugador único con un talento único. No fue posible. Neymar no me ha decepcionado. Defendió la camiseta del Barça hasta el último segundo. Otros, se declaran en rebeldía", explicó Piqué.

El central azulgrana reconoció que ya conocía la intención de irse al PSG de Neymar desde la boda de Leo Messi y que fue Dani Alves el que convenció a 'Ney' de fichar por el club parisino.

"En la boda de Messi sabíamos que Neymar se iba al PSG. No sé si el presidente o la secretaría lo sabían. No era nuestro papel comunicarle al club que Neymar se iba. Somos compañeros. Fue Dani Alves el que convenció a Neymar de irse al PSG en la boda de Messi", admitió Piqué.

El defensa culé también admitió que será "difícil" susituir a Neymar ya que es un jugador único: "Neymar es un jugador único. Con talento especial y un 1x1 que no tiene nadie. Será difícil sustituirle.

Respecto al ciclo de éxistos sobre el que atraviesa el Real Madrid, Piqué explicó que sólo les queda trabajar para dar la vuelta a la situación.

"Cuando el rival gana más que tú, hay que darle la vuelta. No hay ningún club en ningún deporte que gane todo", indicó Piqué.